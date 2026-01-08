Haberler

HÜDA PAR'lı Demir, Ankara'daki su kesintilerine tepki gösterdi Açıklaması

Güncelleme:
Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Ankara'daki su kesintilerini kötü yönetim ve plansızlık olarak değerlendirerek, belediyenin görevi yapamıyorsa istifa etmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, Suriye'de yaşanan çatışmalarla ilgili de endişelerini dile getirdi.

HÜDA PAR Genel Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Ankara'daki su kesintilerine ilişkin, "Bugün yaşananlar öngörüsüzlüğün ve plansızlığın sonucudur. Eğer bu işi yapamıyorlarsa görevi bırakmaları en doğru, en makul olan husustur." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriye Ordusu ile terör örgütü SDG arasında Halep'teki çatışmaları kaygıyla takip ettiklerini söyledi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle yarım milyona yakın insanın hayatını kaybettiğini, 13 milyon insanın yerinden edildiğini aktaran Demir, Suriye halkının yeni bir çatışmayı kaldıracak gücünün kalmadığını, geçmişin acı hatalarının tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

Ankara'da uzun süredir su kesintileri yaşandığını anımsatan Demir, "İlçelerde üç güne varan su kesintileri aralıklarla devam etmektedir. Vatandaşlarımız doğal su kaynaklarının önünde bidonlarla uzun kuyruklar oluşturmakta, Türkiye'nin başkenti Ankara'da bu görüntülerin ortaya çıkması utanç verici bir durumdur. Bu tablo açık bir ihmal ve kötü yönetim tablosudur." ifadelerini kullandı.

Aylardır süren kesintilere rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ'nin tutarlı ve güvenilir bir bilgilendirme yapmadığını öne süren Demir, kurumların internet sitesinde paylaşılan duyuruların artık vatandaşın nezdinde inandırıcılığını yitirdiğini dile getirdi.

Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyenin görev alanı dışında kalan konser, etkinlik ve benzeri popülist faaliyetlere milyonlar harcadığı ancak zamanında yapılması gereken altyapı yatırımlarının yıllardır ihmal edildiği ortadadır. Belediyeler popülizmle, şovla yönetilemez. Belediyecilik altyapı, planlama ve hizmet üretme işidir. Bununla birlikte Ankara her geçen gün ağırlaşan ciddi bir trafik sorunuyla karşı karşıyadır. Ankara trafik sorununun en az yaşandığı illerden biriydi. Ancak son 5-6 yıldan beri çok ciddi bir soruna dönüşen bir realite ile karşı karşıyayız. Sorunun geldiği aşama köprü, kavşak, alt geçit ve raylı sistem gibi altyapı yatırımlarının ihmal edildiğini göstermektedir."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görevdeki ikinci dönemi olduğuna dikkati çeken Demir, "Bugün yaşananlar öngörüsüzlüğün ve plansızlığın sonucudur. Eğer bu işi yapamıyorlarsa görevi bırakmaları en doğru, en makul olan husustur." diye konuştu.

