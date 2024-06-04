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HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, soykırım ve insanlığa karşı suç işleyenlerin Türkiye'de yargılanabilmesini öngören kanun teklifine destek amacıyla ANFİDAP üyelerini kabul etti

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HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin TBMM'ye sunduğu kanun teklifine destek amacıyla Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyelerini kabul etti. Yapıcıoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına itiraz edilmesi gerektiğini belirtti ve suçluların cezasız kalmaması için kanun teklifi hazırladıklarını anlattı.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin TBMM'ye sunduğu, soykırım ve insanlığa karşı suç işleyenlerin Türkiye'de yargılanabilmesini öngören kanun teklifine destek amacıyla ziyarette bulunan Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyelerini kabul etti.

TBMM Halkla İlişkiler Binası'nda gerçekleşen kabulde, Yapıcıoğlu, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'e yönelik saldırılarına, insan olan herkesin yüksek sesle itiraz etmesi gerektiğini söyledi.

Filistin'de yalnızca kadınların ve çocukların katledilmediğini, insanlığın ayaklar altına alındığını kaydeden Yapıcıoğlu, İsrail'in suç işlediğini ve suçluların cezasız kalmaması için böyle bir kanun teklifi hazırladıklarını anlattı.

Yapıcıoğlu, teklifle ilgili tüm siyasi partilerden destek beklediklerini belirterek, yakın zamanda Genel Kurula gelmesini umduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Politika

Zekeriya Yapıcıoğlu Filistin Türkiye İsrail Ankara Politika Güncel Haberler

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