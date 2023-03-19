HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Türk bayrağının ismi bana problemli geliyor

AK Parti'nin Cumhur İttifakı'na dahil olması için görüşmelerde bulunduğu HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği cümleler tartışma yarattı. Yapıcıoğlu'nun, "Türk bayrağı derseniz, Kürtler benim bayrağım nerede diyor. Türk bayrağının ismi bana problemli geliyor" ifadeleri sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar gündem oldu.

TÜRK BAYRAĞIYLA İLGİLİ SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Parti programındaki ifadeler nedeniyle Cumhur İttifakı'na katılımı tartışma konusu olan HÜDA PAR'ın lideri Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağıyla ilgili sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

"BENİM BAYRAKLA KAVGAM YOK"

Yapıcıoğlu'nun açıklamaları şu şekildeydi; "Biz, eşit vatandaşlık istiyoruz. Bu bayrak hepimizin bayrağı olsun istiyoruz, bizim bayrakla problemimiz yok. Ama bu bayrağın ismi 'Türk Bayrağı' dediğinizde Kürt diyecek ki benim bayrağım nerede? Niye Türk bayrağı... Benim bayrakla kavgam yok, herhangi bir problemim yok. Ama, bayrağın ismi bana problemli geliyor. Neden Türkiye bayrağı değil de Türk Bayrağı deniyor?"