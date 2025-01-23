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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Silahların Susması Çağrısı

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Silahların Susması Çağrısı
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, silahların susmasının önemine dikkat çekerek, 'Bunu sağlayacak her çaba bizim açımızdan değerlidir ve biz bunu destekleriz.' ifadelerini kullandı. Gazze'deki yıkım ve insanlık durumuna da değinen Yapıcıoğlu, çözüm sürecine ilişkin bilgi eksikliğine vurgu yaptı.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, silahların susmasının önemli olduğunu belirterek, "Bunu sağlayacak her çaba bizim açımızdan da değerlidir ve biz bunu destekleriz." dedi.

Yapıcıoğlu, merkez Artuklu ilçesindeki Mardin Öğretmenevi'nde düzenlenen basınla buluşma programında, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Gazze'de ateşkes sağlandıktan sonra o bölgenin unutulmaması ve gündemden düşmemesi gerektiğini dile getiren Yapıcıoğlu, Gazze'de binaların yüzde 80'inin yıkıldığını, altyapının tamamen çöktüğünü söyledi.

Yapıcıoğlu, "Hastaneler, okullar yıkıldı. Bütün bunları yıkmalarının tek bir amacı vardı. Gazze'yi insansızlaştırmak. Bütün olumsuz şartlara rağmen topraklarını, vatanlarını terk etmediler. Onların orada insanca yaşayabilmesi için Gazze'nin tekrar yaşanabilir bir yere dönüştürülmesi gerekir ve bu sorumluluk hepimizindir." diye konuştu.

Suriye'de rejimin yıkıldığını anımsatan Yapıcıoğlu, Suriye halkının bir devrim gerçekleştirdiğini dile getirdi.

DEM Parti heyetinin görüşmelerine de değinen Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin Meclis'te kendi grubunda yaptığı konuşma vardı. O konuşmayla başlayan süreç... Bu süreç nedir, adı nedir, nereye gidiyor, bu bir silahsızlandırma süreci midir, çözüm süreci midir, bu başka bir süreç midir, herkes farklı bir şekilde bunu isimlendiriyor. Ama bu bir gerçek ki bu konuyla ilgili konuşan insanların pek çoğu birinci elden bilgiye sahip değiller. Çok ciddi bir bilgi eksikliği var. Konuşanların önemli bir kısmı sadece bazı tahminlerde bulunuyor. Her neyse bunun adı, mahiyeti, öncelikle şu hususların altını çizmek istiyoruz. Birincisi silahların susması, kan akmasının durması değerlidir, önemlidir. Bunu sağlayacak her çaba bizim açımızdan da değerlidir ve biz bunu destekleriz. Artık kanın akmasının durmasını, silahların susmasını istiyoruz. Silahın bir hak arama yöntemi olmadığı, olamayacağı herkes tarafından anlaşılmalıdır. Elinde silah olanlara diyoruz ki meselenin çözümü konusunda adım atılsa da atılmasa da mutlaka o silahlar bırakılmalıdır."

Yapıcıoğlu, bir gazetecinin erken seçimle ilgili sorusu üzerine, "Bu durum sadece Cumhuriyet Halk Partisinin gündeminde, başka partilerin böyle bir gündemi yok. Halkın gündeminde de erken seçim yok. Bize göre de böyle bir ihtiyaç yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Politika
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