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Yapıcıoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki

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"Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini telin ediyorum"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Yapıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Siyonist çetenin" ahlak ve insanlıktan söz edemeyeceğini belirtti.

Zekeriya Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini telin ediyorum. Kuduz köpek stratejisiyle hareket eden terör rejimi, mutlak kötülüktür. Bu şerri mutlak, dünyanın her yerinde nefretin ve kötülüğün ortak adı olarak kabul edilecektir. Hal böyleyken Netanyahu ve avenesi, ahlaktan ve insanlıktan söz edebilecek en son kişiler bile değildir. Bu pervasız düşmana karşı güç toplamak, ittifaklar kurmak ertelenemez bir zorunluluktur. İslam ümmetinin ittihadı, farzdır. Tüm tefrikalarımızı bir kenara bırakıp siyonist saldırganlığa karşı siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel iş birliklerini somut olarak hayata geçirmenin tam zamanıdır."???????

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
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