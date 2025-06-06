HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Filistinli Ailelere Ziyaret

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Aslolan, bir an önce oradaki savaşın son bulması, zulmün, soykırımın durdurulması ve buraya gelen, misafir edilen Filistinli kardeşlerimizin de kendi vatanlarında, memleketlerinde, ailenin geri kalan diğer fertleriyle birlikte huzur içerisinde birlikte yaşamaları." ifadesini kullandı.

Yapıcıoğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ve ilgili kurumların koordinasyonunda getirilen ve Ankara'da bir otele yerleştirilen Filistinli ailelerle bir araya geldi.

Kurban Bayramı'nı tebrik eden Yapıcıoğlu, ailelerin taleplerini dinledi, çocuklara hediyeler verdi.

Yapıcıoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ailelerin AFAD'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiğini belirterek, Gazze'de yaşananlardan dolayı bayramın buruk geçtiğini söyledi.

Filistin'de kimsesi kalmayan çocukların Türkiye'de bulunan annelerinin yanına getirilmesini talep ettiklerini dile getiren Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bunlar geçici ve pansuman tedbirler ama aslolan bir an önce oradaki savaşın son bulması, zulmün, soykırımın durdurulması ve burada misafir edilen Filistinli kardeşlerimizin de kendi vatanlarında, memleketlerinde, ailenin geri kalan diğer fertleriyle birlikte huzur içerisinde birlikte yaşamalarıdır. Fakat maalesef orada hayatı devam ettirmenin hiçbir imkanı kalmayacak şekilde neredeyse bütün binaları yıkıyorlar. Özellikle gıda depolarını ve yardım konvoylarını da vuruyorlar. Temiz suya, ilaca, doktora, hizmete ulaşım, neredeyse imkansız hale geldi. İnsanlar artık açlıktan ölmeye başladı. Buradaki insanlar 'durumumuz, rahatımız iyi fakat orada bizim kardeşlerimiz, evlatlarımız, torunlarımız var, onlar sıkıntı içerisinde, açlık çekiyorlar, hastalar ilaç bulamıyorlar.' diyor."

Yapıcıoğlu, bazı ailelerin, tedavisi tamamlanan yakınlarının başka illere gönderildiğini ancak bunun aile bütünlüğü içinde yapılmasını istediklerini bildirdi.

Bayramda kimsesizleri, yoksulları, garipleri, yaşlıları, yetimleri sevindirmek gerektiğine işaret eden Yapıcıoğlu, "Bunların arasında bugün için en öncelikli olanlar belki Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimiz. Biz de bir nebze olsun çocukların yüzünü güldürebilmek, diğer yetişkinlerin dertlerini dinleyebilmek için onları ziyaret ettik. Onlara bu hizmeti sunan, onları buraya getirip bakımlarını üstlenen yetkililere insanlık adına teşekkür ediyorum. Bayramınız mübarek olsun." diye konuştu.