HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Erzurum'da partililerle buluştu Açıklaması

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, memleketin farklı noktalarında ahlaki problemlerin yaşandığını belirterek, "Kutsallarımıza saldırılar her gün biraz daha görünür hale geliyor. Kanaatimce bu saldırılar planlıdır. Bunlar bir projenin ürünüdür." dedi.

Yapıcıoğlu, partisinin Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı açıklamada, memleketi uzun süredir dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Ziyaretlerinde vatandaşların son günlerde ortaya çıkan bazı ahlak dışı olaylara tepki gösterdiğini ifade eden Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Memleketin farklı yerlerinde ahlaki problemler yaşıyoruz. Bazı vatandaşlar çıplak yürüyüşler yapıyorlar. Kutsallarımıza saldırılar her gün biraz daha görünür hale geliyor. Kanaatimce bu saldırılar planlıdır. Bunlar bir projenin ürünüdür. Toplumun sinir uçlarına dokunup bir yerlere varmaya çalışan kötü niyetli müfsitlerin fitnecilerin projeleridir. Bunlara karşı mutlaka uyanık olunmalı ve tedbirler alınmalıdır. Bu ahlaksızlıklara, terbiyesizliklere, çirkin saldırılara mutlaka müdahale edilmelidir."

Sosyal medya ve televizyonlarla ilgili parti olarak görüşlerinin insanların hürriyetinin korunmasından yana olduğunu aktaran Yapıcıoğlu, başkasının hayatını karartacak, başkasının can, mal din, akıl ve nesil emniyetini tehlikeye atacak şekilde hiç kimsenin davranma hürriyetinin de bulunmadığını vurguladı.

İnsan hak ve hürriyetine zarar veren sosyal medya hesapları ve platformlarından da hukuk önünde meşru daire içerisinde hesap sorulması gerektiğini söyleyen Yapıcıoğlu, özellikle ahlakı hedef alan bazı paylaşımların olduğunu, dijital platformlarda da toplumun ahlakını hedef alan bu yayımların önüne mutlaka geçilmesi gerektiğini belirtti.

Partililerle bir araya gelen Yapıcıoğlu'na, ziyaretinde Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerinden Mahmut İrtem ve Hamdullah Tasalı ile HÜDA PAR İl Başkanı Muhtesin Demir de eşlik etti.