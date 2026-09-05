HÜDA PAR Bursa Kongresi: Kardeşlik Vurgusu

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Gerçek manada kardeşliği tesis eder, bir olur, beraber olursak Allah'ın izniyle memleketin her sorununun üstesinden gelebiliriz." dedi.

HÜDA PAR Bursa 5. Olağan Kongresi, Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kongrede konuşan Yapıcıoğlu, tüm inananların kardeş olduğunu söyledi.

Kardeşlik anlayışını tüm memlekete yaymak için mücadele ettiklerini belirten Yapıcıoğlu, "Biliyorsunuz memlekette devam eden bir süreç var. Resmi ismiyle 'Terörsüz Türkiye' süreci, biz de diyoruz ki 'PKK'nın tasfiye süreci' ama süreç sadece o şiddet parantezinin kapanmasıyla kalmamalı, kardeşlik hukukunun da tesis edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yapıcıoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçek manada kardeşliği tesis eder, bir olur, beraber olursak Allah'ın izniyle memleketin her sorununun üstesinden gelebiliriz. Daha önce geldik, tekrar gelebiliriz. Tarihimiz buna şahittir. Malazgirt ruhunu, Çanakkale ruhunu yeniden kuşanmak gerekir. İnşallah bütün sorunlarımızı adalet temelinde çözdürürüz. Yeniden güçlü, kuvvetli, bir ve beraber oluruz. Kendi özümüze, aslımıza döndüğümüz, kendi köklerimizin üzerinde ayağa kalktığımız ve bütün dünya mazlumlarının kurtuluş ümidi haline geldiğimiz günleri hep birlikte görmek ümidiyle yürüyüşümüz kutlu olsun."

Kongreye, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, bazı belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Tek adayla gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Zeki Aras tekrar başkanlığa seçildi.

Kaynak: AA