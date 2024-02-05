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HÜDA PAR Elazığ Belediye Başkan Adayı Yasin Kavaklı kimdir?

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1989 doğumlu Yasin Kavaklı, ilk ve orta öğrenimini Kovancılar Karınca Köyü'nde tamamladıktan sonra Kovancılar Lisesi'nden mezun oldu. Ulusal bir gazete ve haber ajansının Elazığ muhabirliğini ve il koordinatörlüğünü yaptı. Siyasi kariyerine 2015'te HÜDA PAR Elazığ Gençlik Kolları Başkanı olarak başladı ve 2018-2023 yılları arasında HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı olarak görev yaptı. 2024 Yerel Seçimleri'nde HÜDAPAR tarafından Elazığ Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

YASİN KAVAKLI KİMDİR ?

Yasin Kavaklı, 1989 yılında Kovancılar Karınca Köyü'nde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Karınca köyünde tamamlamış, ardından Kovancılar Lisesi'nden mezun olmuş ve uzaktan eğitimini Elazığ merkezde sürdürmüştür. Tarım ve hayvancılık sektörlerinde deneyim kazanan Kavaklı, aynı zamanda tekstil, ayakkabı, hırdavat ve mobilya sektörlerinde idarecilik yapmıştır. Ulusal düzeyde yayın yapan özel bir gazete ve haber ajansı kuruluşlarının Elazığ muhabirliğini üstlenmiş, daha sonra bu yayınların Elazığ il koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. Uzaktan eğitim sürecinde gençlik yapılanmalarında etkin rol oynamış, gençlik derneklerinin yönetim kurullarında yer almış ve özel bir üniversite öğrenci yurdunun idareciliğini yapmıştır.

Siyasi kariyerine 2015 yılında HÜDA PAR Elazığ Gençlik Kolları Başkanlığı ile adım atan Kavaklı, 2018-2023 yılları arasında HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı olarak görev yapmıştır. 2024 Yerel Seçimleri'nde HÜDAPAR tarafından Elazığ Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Yasin Kavaklı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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