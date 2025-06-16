HÜDA PAR'dan Yeniden Refah Partisi'ne Ziyaret

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı partinin genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmede Gazze'deki durumu ve terörsüz Türkiye sürecini ele aldılar.

HÜDA PAR'dan Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret

HÜR Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Küresel ve bölgesel konuların görüşüldüğü ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Erbakan, "Hepinizin malumu olduğu üzere siyonist terörist İsrail'in kardeş Müslüman ülke, komşu ülke İran'a yapmış olduğu saldırı ve bu saldırı sonrasında İran'ın verdiği yanıt ve yaşanan son gelişmeleri Sayın Genel Başkanla değerlendirme imkanı bulduk. Bununla beraber hepimizin kanayan yarası olan Gazze'deki soykırım, katliam ve Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Yapılabileceklere ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" dedi. Erbakan ayrıca 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

'SON DERECE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU'

Erbakan, "Yine kendilerinin de bizim de destek olduğumuz ve çok önemsediğimiz bir kanun teklifiyle ilgili de bilgilendirmede bulundular; ailenin korunması, ahlaki ve manevi kalkınmaya yönelik bir kanun teklifi. Özellikle de LGBT propagandasının önüne geçilmesine ilişkin bir kanun teklifini hazırlayıp, nisan ayında sunmuşlardı. Bununla ilgili de bilgilendirmede bulundular. Son derece kapsamlı ve verimli bir görüşme oldu" diye konuştu.

'SOYKIRIM 20 AYI AŞKIN BİR SÜREDİR DEVAM EDİYOR'

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ise "Gazze'deki soykırım 20 ayı aşkın bir süredir devam ediyor. Çifte vatandaş olup soykırım suçuna iştirak etmiş olan kişilerin cezalandırılması yönünde bir irade ortaya çıkar ve bu teklifimiz Genel Kurul'da görüşülüp kanunlaşırsa inanıyorum ki bu konuda da Gazze'ye ciddi bir katkısı olacaktır" dedi.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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