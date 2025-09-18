HÜDA PAR'dan Küresel Sumud Filosu'na Destek Çağrısı

Haberler

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Küresel Sumud Filosu'nun korunması ve desteklenmesi gerektiğini belirterek, tüm ülkeleri bu filoya sahip çıkmaya çağırdı.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Küresel Sumud Filosu'na destek verilmesini isteyerek, "Kalbi Kudüs'te, Gazze'de, Filistin'de atan tüm kardeşlerimize çağrımız, meydanlar bizim filolarımızdır, mekanlar da gemilerimizdir. Bulunduğumuz her ortamda bu filoya ses verelim." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Küresel Sumud Filosu'nun korunması gerektiğini belirterek, "Başta İslam ülkeleri olmak üzere, tüm dünya ülkeleri, vatandaşı bu filoda olsun veya olmasın tüm ülkeler bu filoyu koruyacağına dair net bir şekilde beyanatta bulunmalıdır." ifadesini kullandı.

Filoya yapılan saldırının, tüm insanlığa yapılan bir saldırı olarak görülmesi gerektiğinin altını çizen Dinç, "İnşallah bu kardeşlerimiz sağ salim bir şekilde Gazze'ye ulaşırlar ve Gazze'ye ulaştıktan sonra bu ablukanın kırılmasına vesile olurlar." diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu'na destek verilmesini isteyen Dinç, "Kalbi Kudüs'te, Gazze'de, Filistin'de atan tüm kardeşlerimize çağrımız, meydanlar bizim filolarımızdır, mekanlar da gemilerimizdir. Bulunduğumuz her ortamda bu filoya ses verelim." çağrısında bulundu.

