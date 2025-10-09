HÜDA PAR'dan Gazze Ateşkes Anlaşmasına Destek

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Bu anlaşmanın sağlamasında garantörlük ve arabuluculuk işlevi görerek katkıda bulunan Türkiye, Katar ve Mısır'a bütün dünya müteşekkirdir." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de 2 yılı aşkın süredir devam eden yoğun soykırım ve katliamın ardından böyle bir anlaşma yapılmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Anlaşmanın, ihtiyacı karşılaması, soykırımı durdurması, açlığı bitirmesi, İsrail'in işgalini ortadan kaldırması, Gazze'nin yeniden inşası ve insani yardımların girişi anlamında önemli olduğunu vurgulayan Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle bu anlaşmanın sağlamasında garantörlük ve arabuluculuk işlevi görerek katkıda bulunan Türkiye, Katar ve Mısır'a bütün dünya müteşekkirdir. Bu anlamda çok önemli bir iş yaptıklarını elbette biz de düşünüyoruz. Ama İsrail'e, siyonizme bu anlaşmayı uygulatmak, şartları yerine getirmesini sağlamak ve anlaşmayı yerine getirmedikleri zaman gerekli müeyyideleri ortaya koyarak anlaşmaları gerekirse onlara zorla uygulatmak anlamında garantör ülkelere de çok fazla iş düşüyor."

HÜDA PAR'lı Demir, Ankara'da yaşanan su kesintilerine de değinerek, "Su kesintileri ya da arızalar elbette ki hayatın doğal meseleleridir ama ihmalden dolayı, görmezden gelinerek ya da masraftan kaçarak sebep olunan, özellikle ihmalden kaynaklı hususlarda bunun ağır sonuçlarının olması gerekir." ifadelerini kullandı.