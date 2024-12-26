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HÜDA PAR'dan Aile Sorunlarına Çözüm Önerisi

HÜDA PAR'dan Aile Sorunlarına Çözüm Önerisi
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HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, aile kurumunun karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla 'aile arabuluculuk mekanizması'nın kurulmasını talep etti. Demir, boşanma oranlarının artışına ve doğurganlık oranlarının düşüşüne dikkat çekerek, aile değerlerinin korunması gerektiğini vurguladı.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, aile sorunlarına çözüm üretebilmek adına uzman ekiplerin yer aldığı "aile arabuluculuk mekanizmasının" hayata geçirilmesini istedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, aile kurumunun her geçen gün ciddi tehlikelerle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Boşanma oranlarının arttığını ve doğurganlık oranlarında düşüş yaşandığını ifade eden Demir, bu durumun istatistiklerle de ortaya konulduğunu anlattı.

Demir, aile kurumunun zayıflatılmasının büyük tehlikeleri de beraberinde getireceğine işaret ederek, "Manevi değerler her geçen gün yozlaştırılıyor. Aile değerlerini yıpratan yayınlar, televizyon dizileri ve sosyal medya platformları her geçen gün artıyor." dedi.

Sosyal medya platformlarının topluma zarar veren unsurlardan arındırılması gerektiğini dile getiren Demir, "Mahkeme salonları, aileyi kurtarmak, aile değerlerini muhafaza etmek ya da aileyi bir arada tutma noktasında yetersiz kalmaktadır. Bunun mutlaka gözden geçirilmesi gerekir. Yapılması gereken şey, ailenin sorunlarının, aile meselelerinin mahkeme koridorlarına taşınması değil, aile içerisinde çözülmesi ve ailenin esas alınmasıdır." diye konuştu.

Aile sorunlarına somut çözümler alabilmek için "aile arabuluculuk mekanizmasının" hayata geçirilmesini talep eden Demir, "Aile bütünlüğünü muhafaza etme, aileyi esas alan bir anlayışla çalışan uzman ekiplerin oluşturulması ve aile hekimliği çerçevesinde arabuluculuk mekanizması içerisinde bir mevzuata kavuşturulması, aile meselelerinin aile hekimliklerinde çözülmesini öngören bir çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Politika
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