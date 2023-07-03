HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, TMO Batman Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ramanlı ziyaretinde hasat ettiği hububatı satmak için TMO'ya getiren çiftçiler ve yetkililerle görüştü.

Bu sene hasadın verimli geçtiğini ifade eden Ramanlı, "Çiftçilerimizin beklentisi ürünlerinin hızlı bir şekilde alımının yapılması. TMO'dan randevu tarihlerinin daha erken bir takvime bağlanması konusunda söz aldık. İnşallah ağustos ayına kalmadan alımlar yapılmış olacak. Takipçisi olacağız." dedi.

Ziyarette, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Eyyüp Yanaç, HÜDA PAR Batman İl Başkanı Davut Şahin, HÜDA PAR Merkez İlçe Başkanı Şerif Durmaz ve partililer de yer aldı.