HÜDA PAR adayıyla fotoğraf çekilen DEM Parti adayı ihraç edildi

Batman Petrolspor maçında HÜDA PAR adayı Serkan Ramanlı ile aynı fotoğrafta poz veren Dem Parti'nin Batman eş başkan adaylarından Mehdi Öztüzün, partisinden ihraç edildi.

Bugün Batman Kurumlar Koordinasyonu, DEM Parti Batman İl Örgütü binasında konuya dair basın toplantısı düzenledi. Hazırlanan ortak basın metnini, DEM Parti Batman İl Örgütü Eş Başkanı Songül Korkmaz okudu. Batman Kurumlar Koordinasyonu, yaptığı açıklamada Mehdi Öztüzün'ün "DEM Parti'nin belediye eş başkan adayı olmadığını" açıkladı.

Mehdi Öztüzün

"PARTİMİZ İLE İLİŞKİSİ KALMADI"

DEM Parti açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen aşamada partimize, yurtseverlik kültürümüze ve kadın iradesine karşı tutumu nedeniyle Mehdi Öztüzün ile partimiz ve kurumlarımız ile herhangi bir bağı ve ilişkisi kalmamıştır. Öztüzün'ün belediye eş başkan adayımız olmadığını kamuoyuna duyuruyoruz. Batman'da bütün karanlık yapıların ve kişisel ikbal sevdalılarının geliştirmek istediği karalama kampanyasına karşı tüm yurtsever Batman halkını yerel yönetim seçimlerinde DEM Parti etrafında kenetlenmeye ve her türlü karanlık oyunu boşa çıkarmaya çağırıyoruz."

HÜDA-PAR Batman Belediyesi Başkan adayı Serkan Ramanlı ve Mehdi Öztüzün (Soldan sağa)

NE OLMUŞTU?

Batman'da geçtiğimiz ay oynanan TPAO Batman Petrolspor-Anadolu Üniversitesi karşılaşmasını taraftarlar arasında izleyen DEM Parti Batman Belediyesi Eş Başkan adayı Mehdi Öztüzün ile HÜDA PAR Batman Belediyesi Başkan adayı Serkan Ramanlı'nın yan yana bulunduğu fotoğraf tepkilere yol açmıştı. DEM Parti Batman İl Örgütü tepkilerin ardından bir açıklama yaparak konunun partinin ilgili kurullarınca incelenmekte olduğunu duyurmuş ve sükunet çağrısı yapmıştı.