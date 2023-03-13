HÜDA PAR açıklamasının ardından dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 4 gün arayla ikinci kez Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul edecek. İki liderin Destici'nin, seçimde Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan HÜDA PAR'la ilgili sözlerinin hemen ardından bir araya gelecek olması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi saat 14.00'te kabul edecek. İttifak protokollerinin hazırlanması da devam ederken hem seçim takvimi hem de seçim kampanyasının ayrıntıları değerlendirilecek.

4 GÜN ÖNCE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

İki lider 9 Mart'ta da bir görüşme gerçekleştirmişti. 4 günde ikinci kez bir görüşmenin gerçekleştirilecek olması ve bu ziyaretin Destici'nin Cumhur İttifakı'na destek olacaklarını açıklayan HÜDA PAR hakkındaki açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekti.

HÜDA PAR İÇİN "TEK TARAFLI DESTEK BEYANI AÇIKLADILAR" DEDİ

Geçtiğimiz günlerde HÜDA PAR tarafından yapılan açıklamada, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alındığı duyuruldu. Bu gelişme sonrası HÜDA PAR'ın parti programında yer alan bazı maddelerin Cumhur İttifakı ile çeliştiği şeklinde yorumlar yapılırken, ittifak ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Katıldığı programda gündeme ilişkin konuları değerlendiren Destici, "Ben şu anda HDP'lilerle tokalaşmıyorum, çünkü eli kanlı katillerle beraberler. Ama yarın bir gün PKK'yı lanetledikleri zaman tokalaşırım. Bu arada benim bildiğim HÜDA PAR ittifakın içinde değil, sadece tek taraflı destek beyanı açıkladılar." ifadelerini kullandı.