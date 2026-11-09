Hristodulidis üçlü görüşme öncesi Kıbrıs Türk tarafının cevabını bekliyor

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile gerçekleştirilecek üçlü görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, muhtemel bir açıklamada yer alması öngörülen başlıkların Rum tarafınca önerildiğini ve kabul edildiğini belirterek, "Şimdi Kıbrıs Türk tarafının bu konulardaki cevabını bekliyoruz" dedi.

Lefkoşa'da düzenlenen Economist toplantısına gelişi sırasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Rum lider, üçlü görüşme öncesinde olumlu bir yaklaşım içerisinde olduğunu belirterek, görüşmelerde ele alınacak konuların Rum tarafının daha önce sunduğu 19 öneri arasında yer almasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

GKRY liderliği Basın Ofisi Direktörü Victor Papadopoulos geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Kıbrıs meselesinde müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik girişimlerin kritik bir aşamada bulunduğunu belirtmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı