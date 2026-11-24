Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'in Kapalı Maraş'a ilişkin açıklamalarını küçümsemediklerini ve hafife almadıklarını belirterek, Kapalı Maraş'ın doğrudan ticaret karşılığında iade edilmesine yönelik önerisinin KKTC tarafınca reddedildiğini belirtti.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde ara bölgede gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in Kapalı Maraş'a ilişkin açıklamalarına değinen Hristodulidis, Üstel'in açıklamalarını küçümsemediklerini ve hafife almadıklarını belirtti.

Kapalı Maraş'ın doğrudan ticaret karşılığında iade edilmesine yönelik önerisini Erhürman ile gerçekleştirdiği görüşmede yeniden gündeme getirdiğini belirten Hristodulidis, söz konusu önerinin KKTC tarafınca reddedildiğini belirtti. Hristodulidis, Kiracıköy-Gaziler ve Eğlence geçiş noktalarının açılmasına ilişkin anlaşmazlıkların da sürdüğünü ifade etti.

BM Genel Sekreteri ile en kısa sürede üçlü görüşme gerçekleştirilmesi yönünde ortak çağrıda bulunulmasının önemine değinen Hristodulidis, görüşmenin ardından somut bir açıklama yapılabilmesini umduğunu söyledi.

Hristodulidis ayrıca kayıp şahısların bulunmasına yönelik kazı çalışmalarında daha fazla alan sağlanması ve KKTC'deki kiliselerde gerçekleştirilecek dini ayinlere ilişkin altı aylık planlama yapılması konusunda mutabakata varıldığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı