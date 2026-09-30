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Hristodulidis'in Erhürman'a sunduğu 19 öneri Rum Ulusal Konseyi'nde açıklanmadı

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GKRY Lideri Hristodulidis'in KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'a sunduğu 19 yeni önerinin içeriği, bugün toplanan Rum Ulusal Konseyi'nde ve sonrasında açıklanmadı. Rum tarafı önerilerin üç başlığı kapsadığını belirtse de maddelerin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmadı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis'in KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a sunduğu 19 yeni önerinin içeriği, Güney Kıbrıs'ta bugün toplanan Rum Ulusal Konseyi'nde ve sonrasında paylaşılmadı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, New York temaslarının ardından bugün Rum Ulusal Konseyi'ni topladı. Toplantıda, Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler, Hristodulidis'in New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile gerçekleştirdiği temaslar ve bundan sonraki süreç değerlendirildi. Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri, Hristodulidis'in KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a New York temasları öncesindeki son görüşmelerinde sunduğu 19 yeni öneri oldu. Rum tarafı, söz konusu 19 önerinin "müzakere metodolojisi, müzakerelerin özü ve Güven Arttırıcı Önlemler" olmak üzere üç başlığı kapsadığını açıklamasına rağmen, önerilerin tek tek hangi maddelerden oluştuğunu bugüne kadar kamuoyuyla paylaşmadı. Rum siyasi liderliğinin bugün bir araya geldiği Ulusal Konsey toplantısının ardından da 19 önerinin tam içeriğine ilişkin kamuoyuna ayrıntılı bir liste açıklanmadı.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis daha önce 19 önerinin yanı sıra ve Güven Arttırıcı Önlemler'e ilişkin ilave fikirlerin de bulunduğunu açıklamıştı.

Erhürman: "19 yeni öneri ortaya konuldu"

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise New York dönüşünde düzenlediği basın toplantısında Hristodulidis'in 19 önerisini gündeme getirdi. Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres tarafından daha önce ortaya konulan 7 Güven Arttırıcı Önlem başlığı üzerinde çalışılırken Hristodulidis'in 19 yeni öneriyi masaya getirdiğini belirterek, "Masada 7 madde var. Benim amacım ilerlemek. Bu aşamada 19 yeni madde getirmek, masada olanı bir kenara itmek anlamına gelir" ifadelerini kullandı. Erhürman, söz konusu önerilerin Hristodulidis tarafından ortaya konulduğuna dikkat çekerek, bunların içeriğini açıklama konusunda prensip olarak kendisinin hareket etmeyeceğini, açıklamanın önerileri sunan Rum lider tarafından yapılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman ayrıca Guterres'in ortaya koyduğu 7 Güven Arttırıcı Önlem başlığının, geçiş noktaları, mayınların temizlenmesi, ortak afet müdahale mekanizması, düzensiz göçle mücadele için ortak mekanizma, sivil toplum danışma organı, spor ve karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık haklarından oluştuğunu açıkladı.

19 madde kamuoyuna açıklanmadı

Rum tarafı 19 önerinin uluslararası temaslarda "olumlu karşılandığını" ileri sürerken, önerilerin içeriğinin açıklanmaması dikkat çekiyor. Rum devlet yayın kuruluşu RIK'e konuşan Letymbiotis, önerilere ilişkin "olumlu geri bildirimler" aldıklarını savunmuş ancak maddelerin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmadı.

Böylece Hristodulidis'in Erhürman'a sunduğu, ardından New York temaslarında gündeme taşıdığı 19 önerinin hangi somut düzenlemeleri içerdiği, Rum Ulusal Konseyi'nin bugünkü toplantısının ardından da kamuoyu açısından belirsizliğini korudu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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