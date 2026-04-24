Hristodulidis, AB Komisyonu'nun NATO'nun üye devletlere saldırıda birlikte savunulmasını öngören maddesi benzeri bir savunma planı hazırlayacağını açıkladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Rum yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen gayri resmi AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün görüşmeleri öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hristodulidis, "Dün gece Avrupa Komisyonu'nun bir üye ülkenin AB Anlaşması'nın 42.7 nolu maddesini devreye sokması durumunda nasıl yanıt verileceğine dair bir taslak plan hazırlaması konusunda anlaştık" dedi. Hristodulidis, "Yanıtlanması gereken bir dizi soru var. Diyelim ki Fransa 42.7 nolu maddeyi devreye sokuyor. Fransız hükümetinin talebine ilk yanıt veren ülkeler hangileri olacak? Bu maddeyi devreye sokan hükümetin veya ülkenin ihtiyaçları neler olacak? Tüm bunlar bir taslak plan içinde toplanacak ki, bir üye devlet 42.7 nolu maddeyi devreye soktuğunda uygulanmaya hazır operasyonel bir planımız olsun" diye konuştu.

Kıbrıslı Rum lider, "NATO üyesi olan veya olmayan tüm üye ülkelerin bu madde devreye girdiğinde operasyonel bir plana sahip olmanın gerekliliğini görmüş olmalarından ötürü çok memnunum" ifadelerini kullandı.

Hristodulidis, AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını Kıbrıs'ta bir araya getiren zirvenin ilk gününde AB'nin stratejik özerkliğini nasıl güçlendirileceğini görüştüklerini ve görüşmelerin ağırlıkla enerji, savunma ve güvenlik konuları üzerine olduğunu söyledi. Bugünkü görüşmelerin ise birliğin rekabet gücünün artırılmasına yoğunlaşacağını ifade eden Hristodulidis, bugün ayrıca Mısır, Ürdün, Lübnan ve Suriye liderlerinin ağırlanıyor olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kıbrıslı Rum lider, "Mısır ve Ürdün ile yaptığımız gibi Lübnan ile de stratejik ve kapsamlı bir anlaşma için görüşmelere başlamamız gerekiyor. Suriye ile de daha fazla temas kurmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi, Suriye'ye yönelik halen yaptırımlarımız var. Onlara yardımcı olmak için kademeli bir yol bulmamız gerek" dedi.

AB Anlaşması'nın 47.2 nolu maddesi

AB Anlaşması'nın 47.2 nolu ortak savunma maddesi, üye devletlerden birinin kendi topraklarında silahlı saldırıya uğraması durumunda, diğer üye devletlerin BM Sözleşmesi'nin 51. maddesi uyarınca ellerindeki tüm imkanlarla bu ülkeye yardım ve destek sağlama yükümlülüğü bulunduğunu ifade ediyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı