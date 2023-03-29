Hoş geldiniz, güle güle" lafı, "Gel bakalım Muharrem"in intikamı mı? Niyetim salihtir
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Kemal Kılıçdaroğlu'nu partisinin genel merkezinde ağırlayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP liderini uğurlarken söylediği, "Hoş geldiniz, güle güle" lafının planlı bir şey olmadığını söyledi. İnce, "Gelişine yaptım. Asla bir art niyetle yapılmış bir şey değildir." dedi. "Gel bakalım Muharrem lafının intikamı mı?" sorusuna İnce, "Hayır, böyle bir intikam almak gibi bir derdim olmadı. Büyük anlamlar çıkarmaya gerek yok, ben niyetimi biliyorum. Niyetim salihtir." yanıtını verdi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu partisinin genel merkezinde ağırladı. Her ikisi de seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan liderlerin basına kapalı görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüşmenin ardından İnce'nin Kılıçdaroğlu'nu uğurladığı sırada dikkat çeken anlar yaşandı. İnce, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz, güle güle" dedi.
Tv100 canlı yayınına katılan Muharrem İnce, "Hoş geldiniz, güle güle lafı planlı bir şey miydi?" sorusunu, " Hayır, gelişine yaptım. Asla bir art niyetle yapılmış bir şey değildir. 1 saat sohbet ettik, eski günlerden bahsettim. Seçim güvenliği, depremden konuştuk. Hoş geldiniz, güle gülenin neresinde art niyet olabilir." yanıtını verdi.
"Söz konusu laf, gel bakalım Muharrem lafının intikamı mı?" sorusuna İnce şu sözlerle yanıt verdi: "Hayır, böyle bir intikam almak gibi bir derdim olmadı. Hoş geldiniz ve güle güle Türkçe'de en fazla kullanılan sözcüklerden birisidir. Büyük anlamlar çıkarmaya gerek yok, ben niyetimi biliyorum. Niyetim salihtir."