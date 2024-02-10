Hopa'da AK Parti ve CHP'nin Belediye Başkan Adayları Benzer İsimlere Sahip

ARTVİN'in Hopa ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin belediye başkan adayı Ati Utku Cihan (47), CHP'nin adayı ise uzaktan akrabası olan benzer isme sahip Utku Cihan (44) oldu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerine 51 gün kala, siyasi partilerin belediye başkan adayı belirleme ve tanıtım çalışmaları hız kazandı. Artvin'de CHP, geçen ay il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. CHP, Hopa ilçesinin belediye başkan adaylığına Utku Cihan'ı gösterdi.

AK Parti'nin bugün Artvin'de gerçekleştirdiği aday tanıtım töreninde de belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti'nin Hopa belediye başkan adayının Ati Utku Cihan olduğu duyuruldu.

CHP ve AK Parti'nin Hopa belediye başkan adaylarının isim benzerliği ise dikkat çekti. Hopa'da seçimlerde yarışacak olan iki adayın akraba oldukları öğrenildi. İlçede sosyal medya kullanıcıları, seçim çalışmalarını sürdüren adaylara başarı dileklerinde bulunan paylaşımlarda da bulundu.

2019'daki yerel seçimlerde CHP'den Taner Ekmekçi, Hopa Belediye başkanı olmuştu.