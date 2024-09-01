Hollanda Dışişleri Bakanı Filistin'de görüşmelerde bulundu

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Ramallah kentinde Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile görüştü.

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp resmi ziyarette bulunmak üzere Filistin'e geldi. Veldkamp, Ramallah kentinde Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile görüştü. İkili, Gazze Şeridi'ndeki saldırılar ve İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik askeri operasyonunu ele aldı. Filistin Başbakanı Mustafa görüşmede, Avrupa Birliği (AB) ve üye devletlerin işgal altındaki Batı Şeria'da şiddetin durdurulması için ciddi adımlar atması gerektiğini vurguladı. İsrail'in Filistinlilerin vergi gelirleri üzerindeki ekonomik kuşatmasının ve fonların kesilmesinin durdurulması için daha fazla baskı yapılması çağrısında bulunan Muhammed Mustafa, savaşın başından bu yana Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yapılan yardımlar için Hollanda'ya teşekkür etti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp ise, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasının, acil yardım ve tıbbi yardımın ulaştırılmasının ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırıların durdurulmasının önemini vurguladı. - RAMALLAH