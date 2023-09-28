Hizmet-İş Sendikası Ağrı Şube başkanı Emrah Aslan güven tazeledi.

Hizmet-İş Sendikası 1 inci olağan genel kurulunda oyların büyük bir kısmını alarak başkanlığa seçilen Emrah Aslan şunları söyledi. "Oylarını bizden yana kullanan ve kullanmayan herkese katılımlardan ötürü teşekkür ederim. Oldukça centilmence geçen seçimin ardından kazanan Hizmet-İş sendikası olmuştur. Görev yapacağımız dönemde işçilerimizin sofrasında yer almaya, iyi ve kötü günlerini paylaşmaya devam edeceğiz. Aile olgusu ile hareket etmeye devam edeceğiz. Seçime heyecan getiren kıymetli Başkan adayı Erkan Dursun'a ve ekibine de teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Bu seçimin kaybedeni olmamıştır, dediğim gibi kazanan sendikamız olmuştur. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah." - AĞRI