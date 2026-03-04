Hizbullah lideri Kasım: 'Haklarımızı savunmaktan çekinmeyeceğiz ve düşmana teslim olmayacağız'

Haberler

Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, düşmana teslim olmayacaklarını ve haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Kasım, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının önceden planlandığını ifade ederek, saldırganlığa karşı koyacaklarını vurguladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarının önceden planlanmış olduğunu aktaran Kasım, "Saldırganlıkla karşı karşıyayız. Seçeneğimiz, ne kadar fedakarlık gerekirse gereksin buna karşı koymak ve teslim olmamak. Haklarımızı savunmaktan çekinmeyeceğiz ve düşmana teslim olmayacağız. Saldırganlıkla mücadele edeceğiz, bu bizim için hayati bir savunmadır ve hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek" dedi.

Öte yandan Hizbullah, bugün Lübnan'ın güneyindeki Khiam kenti yakınlarında İsrail güçleri ile çatışmaya girmişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
