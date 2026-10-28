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Hizbullah lideri Kasım İsrail seçiminde işgal sürdükçe silahsızlanmayı anlamsız buldu

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Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Kasım, İsrail'in işgalini sürdüremeyeceğini ve topraklarından çekilmek zorunda olduğunu, işgal ve saldırılar sürdükçe Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını tartışmanın anlamsız olduğunu söyledi.

Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail'i kimin yönettiğiyle ilgilenmiyoruz ancak açıkça belirtelim ki İsrail işgalini sürdüremez ve topraklarımızdan çekilmek zorunda" dedi.

Hizbullah lideri Naim Kasım, dün düzenlenen ve henüz sonuçları netleşmeyen İsrail seçimlerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Kasım, "İsrail'i kimin yönettiğiyle ilgilenmiyoruz ancak açıkça belirtelim ki İsrail işgalini sürdüremez ve topraklarımızdan çekilmek zorunda. Direniş devam edece, kendisine ve Lübnan'a yönelik saldırganlığa karşı koyacaktır. İşgal sürdüğü ve saldırılar devam ettiği sürece Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını tartışmanın hiçbir anlamı yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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