Hınıs'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto yürüyüşü düzenlendi

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. Vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldıktan sonra Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Ayrıca, kermes alanında kadınlar tarafından yapılan yiyecek ve içecek ürünleri Gazze'ye yardım amacıyla satışa sunuldu.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için yürüyüş düzenlendi.

İlçe meydanında bir araya gelen vatandaşlar, Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Vatandaşlar daha sonra Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

İlçe merkezinde kamu kurumlarının da desteği ile kermes açıldı.

Oluşturulan kermes alanında, kadınların evlerinde yaptıkları yiyecek ve içecek ürünleri, geliri Gazze'ye gönderilmek üzere satışa sunuldu.