Hindistan Parlamentosunda Manipur'daki Şiddet Olayları Tartışılıyor

Hindistan Parlamentosunda muhalefet partileri, Manipur eyaletinde meydana gelen ölümlü şiddet olaylarıyla ilgili Başbakan Modi'den detaylı açıklama bekliyor. Ulusal Kongre Partisi, Manipur konusunun parlamentoda tartışılmasını talep ediyor.

Hindistan Parlamentosunda muhalefet partilerinin temsilcileri, ülkenin kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde meydana gelen ölümlü şiddet olaylarıyla ilgili Başbakan Narendra Modi'den detaylı açıklama beklediklerini belirtti.

Hindistan'ın ana muhalefet partisi Ulusal Kongre, Twitter hesabından, muhalefetin Manipur'daki ölümlü şiddet olaylarıyla ilgili taleplerini paylaştı.

Paylaşımda, "Hindistan Ulusal Gelişim Kapsayıcı İttifakı (INDIA), Manipur konusunun parlamentoda tartışılmasını talep etmektedir. Başbakan Modi, Manipur'daki olaylarla ilgili ülkeyi bilgilendirmeli ve detaylı bir açıklama yapmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Ulusal Kongre Partisi Başkanı Mallikarjun Kharge da Twitter'dan yaptığı açıklamada, 83 gündür her geçen gün giderek artan ve korkutucu hikayeleri dilden dile dolaşan şiddet olayları hakkında Başbakan Modi'nin parlamentoda kapsamlı bir açıklama yapması gerektiğini vurguladı.

Kharge, "Ülkenin kuzeydoğusundaki durum kırılgan ve Manipur'daki şiddetin diğer eyaletlere de yansıdığı görünüyor. Bu, hassas sınır eyaletlerimiz için iyi bir durum değil." ifadesine yer verdi.

Diğer yandan muhalefet partilerinin temsilcileri de parlamentoda Manipur'daki şiddet olaylarını protesto eden sloganlar atarak Başbakan Modi'den detaylı açıklama beklediklerini dile getirdi.

Hükümet tartışmaya hazır

İçişleri Bakanı Amit Şah, dün yaptığı açıklamada, hükümetin Manipur konusunu parlamentoda tartışmaya hazır olduğu belirterek halkın gerçekleri öğrenme hakkının olduğunu ifade etmişti.

Manipur polisinin dünkü açıklamasında, "Olayla ilgili açılan davada şu ana kadar 1'i çocuk 7 kişi tutuklandı. Eyalet polisi, çok sayıda mekana baskın düzenleyerek geri kalan suçluları da yakalamak için topyekun bir çaba gösteriyor." ifadesi kullanılmıştı.

Ne olmuştu?

Manipur eyaletinde çete üyelerinin, Kuki-Zo etnik grubuna mensup olduğu tespit edilen iki kadını sürükleyip toplu tecavüz ettikleri görüntüler, sosyal medyada gündem olmuştu.

Polis, olayın 4 Mayıs'ta gerçekleştiğini ve o tarihlerde Thoubal bölgesinden bir kaçırma ve toplu tecavüz olayının ihbar edildiğini açıklamıştı.

Videonun gündeme gelmesinin ardından polis, konuya ilişkin toplu tecavüz dosyası açmış ve 5 kişiyi gözaltına almıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaptığı açıklamada, olayın "Hindistan'ı utandırdığını" dile getirerek, "Manipur'un evlatlarına olanlar asla affedilemez." ifadesini kullanmıştı.

Manipur Eyalet Başbakanı N. Biren Singh de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "idam cezasının göz önünde bulundurulacağını" söylemişti.

Manipur'da şiddet olayları devam ediyor

Öte yandan eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle bölgedeki gösterileri devam ediyor.

Nüfusun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Kukilerin de aralarında bulunduğu grupların buna karşı tutumu şiddet olaylarına yol açıyor.

Gösteriler 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olaylarına sahne oluyor. Askere 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği Manipur'daki şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 130 kişi hayatını kaybederken, 60 bin kişi yerlerinden edildi.