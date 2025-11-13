Haberler

Hindistan, Ladakh'da Yeni Hava Üssü Açtı

Güncelleme:
Hindistan, Çin sınırına yakın Ladakh bölgesinde 4 bin 600 metre rakımda Mudh-Nyoma Hava Üssü'nü faaliyete geçirdi. Bu yeni üs, stratejik açıdan önemli bir konumda bulunurken, asker ve teçhizatın hızlı sevkiyatını sağlayarak muharebe hazırlığını artırması bekleniyor.

Hindistan'ın Çin sınırına yakın Ladakh bölgesinde kurduğu Mudh-Nyoma Hava Üssü faaliyete geçti.

Hindistan'ın Çin ile tartışmalı Himalaya sınırına yakın Ladakh bölgesinde 4 bin 600 metre rakımda bulunan Mudh-Nyoma Hava Üssü, Hava Kuvvetleri Komutanı Amar Preet Singh'in katılımıyla açıldı. Böylece Mudh-Nyoma üssü, Leh, Kargil ve Thoise'deki hava üslerinin yanı sıra Ladakh'taki 4'üncü hava üssü oldu. Yeni üssün, asker ve teçhizatın daha hızlı sevkiyatını sağlayarak stratejik açıdan hassas bölgede Hindistan'ın muharebe hazırlığını ve lojistik kabiliyetlerini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Hava üssünün aynı zamanda sivil uçuşlar için potansiyel bir merkez görevi görmesi ve 2026 yılı başlarında savaş uçakları için kullanıma açılması planlanıyor.

Üs, Çin ile olan Fiili Kontrol Hattı'na (LAC) sadece 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hindistan ve Çin, 1950'lerden beri tartışmalı olan 3 bin 800 kilometre uzunluğunda sınırları çizilmemiş bir sınırı paylaşıyor. İki ülke, 1962'de söz konusu sınır için savaşa girmişti.

Çin bölgedeki faaliyetleri

Çin ise Fiili Kontrol Hattı'nın kendi tarafında son 5 yılda Hindistan'a bakan tüm hava üslerini geliştirdi. Hotan, Kaşgar, Gargunsa, Shigatse, Bangda, Nyingchi ve Hoping havaalanlarına gelişmiş J-20 hayalet savaş uçakları da dahil olmak üzere ek jetler, bombardıman uçakları, keşif uçakları ve insansız hava araçları konuşlandırdı.

Çin ayrıca, Fiili Kontrol Hattı boyunca çok sayıda helikopter pisti inşa etti. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

