Hindistan Başbakanı Modi, köprü faciasının yaşandığı bölgeyi ziyaret etti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Gujarat eyaletinde köprü faciasının yaşandığı Morbi kentini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, köprü faciasının yaşandığı Gujarat eyaletine bağlı Morbi kentini ziyaret etti. Machchhu Nehri üzerinde bulunan asma köprünün çökmesi sonucu yaşanan facia sonrası bölgede incelemelerde bulunan Modi, yetkililerle üst düzey toplantı gerçekleştirdi. Köprü faciası ile ilgili "ayrıntılı ve kapsamlı" bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu belirten Modi, köprü faciasından yaralı olarak kurtarılanları hastanede ziyaret etti.

"Köprü inşaatını tecrübesi olmayan bir saatçilik firmasının yapmasına neden izin verildi?"

Delhi Eyalet Başbaşkanı Arvind Kejriwal ise yaptığı açıklamada, köprü faciasının "büyük bir yolsuzluğun" sonucu olduğunu belirtti. Köprünün bakımı ve işletilmesi için geçtiğimiz mart ayında 15 yıllık sözleşme imzalayan Oreva Group'u eleştiren Kejriwal, "Köprü inşaatı tecrübesi olmayan bir saatçilik firmasının bunu yapmasına neden izin verildi?" dedi.

Köprü faciasında 9 kişi tutuklandı

Facia ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi tutuklanmış, tutuklananlar arasında Oreva Group'un yöneticileri, köprüdeki bilet memurları ve güvenlik görevlilerinin bulunduğunu ifade edilmişti. Başmüfettiş Ashok Yadav, facia ile ilgili polisin özel bir soruşturma ekibi oluşturduğunu belirtmiş, "Suçluların kaçmasına izin vermeyeceğiz. Kimseyi bağışlamayacağız" demişti. Oreva Group'a ise Gujarat eyaleti tarafından cinayet, cinayete teşebbüs ve diğer ihlallerden dava açılmıştı.

Faciada 141 kişi öldü

Üzerinde yaklaşık 400 kişinin bulunduğu tahmin edilen köprü, 30 Ekim'de yerel saatle 18.30 sıralarında çökmüş, faciada 141 kişi hayatını kaybetmişti. 19. yüzyılda İngiliz sömürgesi döneminde inşa edilen yaklaşık 230 metre uzunluğundaki köprü, 6 aylık tadilatın ardından 26 Ekim'de yeniden kullanıma açılmıştı. - YENİ DELHİ