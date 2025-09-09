Haberler

Hikmet Çetin: Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor

Hikmet Çetin: Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hikmet Çetin: Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor
Haber Videosu

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Meclis'te MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüştü. Bahçeli'nin isteğiyle gerçekleştiği iddia edilen görüşme sonrası açıklama yapan Çetin "Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor. Kemal Bey hiç konuşmuyor. Öyle bir niyeti olduğunu zannediyorum ama çok kötü olur, sokağa çıkamaz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 2 Eylül'de MHP Genel Merkezi'nde Devlet Bahçeli ile görüşen Hikmet Çetin'i TBMM'deki makam odasında ziyaret etti.

Feti Yıldız, odaya gelişi sırasında gazetecilere Çetin ile poz verdi. Yıldız, görüşme konusunun sorulması üzerine, "Sağlık. Birbirimize sağlık dileyeceğiz" dedi. Görüşme yaklaşık 25 dakika sürdü.

"GENEL KONULARI KONUŞTUK"

Görüşmenin içeriğine ilişkin soru üzerine Feti Yıldız, "Genel konuları konuştuk. Güncel siyaset de var, hal hatır sorma da var, her şey var" dedi. Tutuklu belediye başkanları konusunun gündeme gelip gelmediği sorusuna Feti Yıldız, "Genel konuştuk" yanıtını verdi. Açıklamanın ardından Yıldız ve Çetin, birbirine sarılarak vedalaştı.

"ÇOK KÖTÜ OLUR, SOKAĞA ÇIKAMAZ"

Sözcü'nün aktardığına göre; Bahçeli'nin önemli kurmaylarından birisi olan Yıldız ile bir araya gelen Çetin ise görüşme sonrasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Hikmet Çetin "Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor. Kemal Bey hiç konuşmuyor. Öyle bir niyeti olduğunu zannediyorum ama çok kötü olur, sokağa çıkamaz" dedi.

Çetin, Meclis'te gerçekleşen görüşme sırasında Feti Yıldız'ın "Kayyum atanması doğru değil" dediğini de aktardı.

BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, 2 Eylül 2025 tarihinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etmişti. Ziyarete ilişkin MHP'nin sosyal medya hesabından, "TBMM eski başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin'den MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret. MHP Genel Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve Sayın Bahçeli, Sayın Çetin'i samimi bir şekilde uğurladı" paylaşımında bulunulmuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Masaların yumruklandığı tartışmanın uzun hali: Gürsel Tekin, Ertan Yıldız'ı hatırlattı

Yeni servis edildi: Gürsel Tekin'in içeride çekilen görüntüleri bomba
İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın dedesi konuştu: Ben bittim

2 polisi şehit eden saldırganın dedesi konuştu: Ben bittim
Osimhen'in sakatlığı belli oldu: 1-2 hafta yok

Osimhen'in sakatlık durumu belli oldu: Haftalarca yok
Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İğneden ipliğe zam furyası başlayabilir
Haberler.com
500

Yorumlar (29)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Bir kaset komplosu ile Baykal'ın yerine partinin başına gelen Kılılçdaroğlu ne yaptığın ortada, olmadı yürümedi başaramadın. Bu ne hırs çekil artık kenara torun sev onlarla oyna yazıktır ayıptır makam mevki önemli ise ülkenin ikinci büyük partisinin genel başkanlığını yaptın daha fazlası sende yok yeter

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunus güler:

kesinlikle. kılıcdaroğlı akp nin adamı değil,bazıları bunu yazıyor katılmıyorum. kılıcdaroolu daha once akp nin iyi oldugu dönemde cok yenilgi aldı.bu yüzden halkın gözünden düşmüş biri.halkın onu seçmeme alışkanlığı ile akp nin kötü döneminde bile birinci olamıyor.kılıcdaroglunun son kullanma tarihi gecmistir.

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Kurultayı nasıl kazandıklarını göremeyecek kadar sığır insanlar var.Adam hakkını arıyor.

yanıt9
yanıt9
Haber Yorumlarıgunay yanug:

Ali Tokgöt- sen zavallısın, bitti laa bitti gidiyonuz parti çöplüğüne, bırakın rezil hırsız chp nin peşini kendinizi kurtarın . reis herşeyi batırdı emekliler asgarililer memurlar 2028 i bekliyor çok ağlayacaksınızzz çççoookkkk

yanıt0
yanıt1
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Bay Kemal gel kurtar artık , chp batıyor..

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Bey:

Ne çok seviyorsun boş konuşmayı

yanıt5
yanıt2
Haber YorumlarıŞÜKRÜ ONUK:

vay be ne günlere kaldık? kurultayın ne şekilde alındığı ortadayken ve hukuk kararı ile tescillenmişken mağdur sokağa çıkamıyor,bu ne biçim siyaset , bu nasıl partili ,hani demokrasi, insan hakları , katılımlı demokratik seçimler . parti bu delegelerle 40 defa seçime girse yine alır .Bu kılıçdaroğlunun popülist politikalarının günahı idi, herkes günahını çekecek, yanına kar kalmadı.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgöz:

evet haklısın bu delegelerde seçimi alır tabiki.be5in varmı sende yoksa beyin alacam sana. lan olum zaten kurultay şaibeli diye kayyum atandı.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıgunay yanug:

ŞÜKRÜ ONUK: AKP bizans oyunlarıyla chp yi parçalıyor, ama reis bilmiyorki rezil chp kimsenin umurunda değil, seçmen için önemli olan reisten, akp den, ekonomik kaostan, gazzedeki katliamdan, kurtulmak istiyor. Reis chp nin peşinden koşmaya devam et kaybedeceksin GAZZENİN VEBALİNİ BÜTÜN TÜRKİYE ÖDEYECEK . A Ğ L A C A K S I N I Z

yanıt0
yanıt0
Tüm 29 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erling Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor

Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor
Kahvehaneyi basan anneden otizmli çocuğunu döven adama meydan dayağı

Anneden evladını döven adama meydan dayağı! Kahveyi basıp saldırdı
6-0'lık maça damga vuran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?

6-0'lık maça damga vuran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.