MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 2 Eylül'de MHP Genel Merkezi'nde Devlet Bahçeli ile görüşen Hikmet Çetin'i TBMM'deki makam odasında ziyaret etti.

Feti Yıldız, odaya gelişi sırasında gazetecilere Çetin ile poz verdi. Yıldız, görüşme konusunun sorulması üzerine, "Sağlık. Birbirimize sağlık dileyeceğiz" dedi. Görüşme yaklaşık 25 dakika sürdü.

"GENEL KONULARI KONUŞTUK"

Görüşmenin içeriğine ilişkin soru üzerine Feti Yıldız, "Genel konuları konuştuk. Güncel siyaset de var, hal hatır sorma da var, her şey var" dedi. Tutuklu belediye başkanları konusunun gündeme gelip gelmediği sorusuna Feti Yıldız, "Genel konuştuk" yanıtını verdi. Açıklamanın ardından Yıldız ve Çetin, birbirine sarılarak vedalaştı.

"ÇOK KÖTÜ OLUR, SOKAĞA ÇIKAMAZ"

Sözcü'nün aktardığına göre; Bahçeli'nin önemli kurmaylarından birisi olan Yıldız ile bir araya gelen Çetin ise görüşme sonrasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Hikmet Çetin "Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor. Kemal Bey hiç konuşmuyor. Öyle bir niyeti olduğunu zannediyorum ama çok kötü olur, sokağa çıkamaz" dedi.

Çetin, Meclis'te gerçekleşen görüşme sırasında Feti Yıldız'ın "Kayyum atanması doğru değil" dediğini de aktardı.

BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, 2 Eylül 2025 tarihinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etmişti. Ziyarete ilişkin MHP'nin sosyal medya hesabından, "TBMM eski başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin'den MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret. MHP Genel Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve Sayın Bahçeli, Sayın Çetin'i samimi bir şekilde uğurladı" paylaşımında bulunulmuştu.