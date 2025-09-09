Hikmet Çetin: İmralı Ziyareti Faydalı Olur

Eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'yı ziyaret etmesine" yönelik söylemlere ilişkin "Komisyondan bazılarının gidip onu ziyaret etmesinde büyük yarar var. Yani bir de oradan öğrenmek lazım." dedi.

Çetin, TBMM'de, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından gazetecilerle sohbet eden Çetin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulması nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tebriklerini ilettiğini aktardı. Çetin, "Yüz yıllık bir meseleyi ancak o çözebilirdi, o çözdü." ifadesini kullandı.

Sürece dair yapılacaklara değinen Çetin, "Bir kere o dağdakileri ne yapacaksınız? Kişisel görüşüm, Türkiye'nin içinde affedemezsiniz. Önerim, bunları İsveç, Norveç, Danimarka gibi ülkelere göndermek. Zaman içinde eğer her şey normal giderse o zaman bunlar affedilebilir. Bizim elimizdeki bilgilere göre bir eyleme karışmamış, kimseyi öldürmemiş vesaire eylemi yok, onları affedeceksiniz ve onların entegrasyonlarını yapacaksınız." diye konuştu.

"Komisyonun İmralı'yı ziyaret etmesine" yönelik söylemlerin hatırlatılması üzerine Çetin, "Komisyondan bazılarının gidip onu ziyaret etmesinde büyük yarar var. Yani bir de oradan öğrenmek lazım." sözlerini sarf etti.

Hikmet Çetin, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar CHP'nin başına geçmek istediğini düşündüğünü" söyleyerek, "İyi mi olur, kötü mü olur?" diye sorulması üzerine, "Çok kötü olur. Sokağa çıkamaz." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız ise görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazi Meclis'in Eski Başkanı Sayın Hikmet Çetin ile pozitif hukuk ve negatif haklar konusunda kısa bir görüşme yaptık." ifadelerine yer verdi.