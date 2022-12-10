Herkes kime söylediğini merak ediyor! Eski AK Partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da yaptığı konuşmada, AK Parti'de geçmişte görev alan isimlere seslendi. AK Parti'ye emek veren kişilerle irtibatın güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Hiç kimseyi gücendirmeden, varsa kırık kalpleri tamir ederek saflarımızı güçlendirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi isimleri kastettiği merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da "Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e" programında konuştu. Geçmişte AK Parti'de görev alan isimlere seslenen Erdoğan dikkat çeken ifadeler kullandı.

ERDOĞAN KİMLERİ KASTETTİ?

AK Parti'ye emek vermiş herkesle safların güçlendirilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırık kalpleri tamir edeceklerini kaydetti. Erdoğan'ın eski AK Partililerden kimleri kastettiği merak konusu oldu.

"KAYBEDECEK TEK BİR SEÇMENİMİZ DAHİ YOKTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her bir dava arkadaşımızın katkı, destek ve hayır duasına ihtiyacımız var. Partimize emek ve omuz vermiş, ter dökmüş tüm dava arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Hiç kimseyi gücendirmeden, varsa kırık kalpleri tamir ederek saflarımızı güçlendirmeye çalışacağız. Her zaman ifade ettiğim gibi kaybedecek tek bir arkadaşımız, tek bir seçmenimiz dahi yoktur. Yüreğinde millet ve memleket sevdası olan herkes bizim öz kardeşimizdir" ifadelerini kullandı.

"MUHALEFET, DÜNYANIN GELDİĞİ SEVİYEDEN HABERSİZ"

Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Muhalefetin ne dünyanın ne de teknoloji alanında geldiği seviyeden habersiz olduğunu görüyoruz. Vizyon toplantılarına gelmeyi tenezzül etmeyen teknoloji komiserinin konuşması, millet teknoloji görsün diye pazarlamak cahillik alametidir, komiktir. Anlaşılan CHP'nin başındaki zâta zevahiri kurtarmak adına TEKNOFEST'e yaptığı kısa süreli ziyaret yeterli olmamış.

"BU BİR AŞAĞILIK KOMPLEKSİDİR"

Buradan kendisine yanında ithal danışmanlarını alarak Türkiye'de organize sanayi bölgeleri, ARGE merkezlerini, en azından Togg'un üretim üssünü ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Bunlar bu ülkeyi ne sanıyorlar? Hadi git Baykar'a, al o ithal elemanları yanına. Git Baykar'a, görsünler. Bak bakalım İHA, SİHA, Akıncılar'a. Şimdi de yenisi geliyor. Kızılelma'yı görsünler. Allah nasip ederse, 1 ay içinde Kızılelma da havalanırsa olay farklı bir yöne gitmiş olacak. Bu bir aşağılık kompleksidir. Kendini tanımıyor, bilmiyor, kendini bilmeyen, tanımayan, dünyaya kendini tanıtabilir mi? Tanıtamaz. İngiltere'ye gitmiş, para alıp gelecekmiş.

"BUNLARIN YAĞMA İTTİFAKI MİLLETİMİZE GÜVEN VERMEZ"

Bazen diyorlar ki, başbakanlık verecek, başkan yardımcılığı verecek. Şaşırdılar ya. Onun ötesinde birinci başkan yardımcılığını, ikinciyi, üçüncüyü kime verecek? Yarın bir de onların kavgası başlar. Masanın altında, dışında kalan var. Onların durumu ne olacak. Bizim Cumhur İttifakı olarak öyle bir derdimiz yok. Bunların yağma ittifakı gençlerimiz başta olmak üzere milletimize güven vermez. Parayı vampir gibi kanımızı emmeyi bekleyen tefecilerden, karanlık küresel ağlardan, terör örgütlerinin insafından, kalkınmayı yaptıklarımızı yıkarak sağlamaktan sürekli her şeyi başkalarından bekleyen, hani derler ya celladına aşık maktul psikolojisiyle hareket eden böyle bir kafanın hangi tarafını ciddiye alarak tartışabiliriz ki."