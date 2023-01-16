"Herkes kendi yoluna" diyen Ali Babacan'dan geri adım: Bu masayı bozan olmak hiçbir siyasi partinin kaldırabileceği bir yük değil

DEVA Partisi lideri Ali Babacan geçtiğimiz günlerde masadaki partilerin eşit olup olmadığı sorusuna, "Seçimlerden önce hiçbir partinin seçimde yüzde kaç alacağını önden hesap ederek bir çalışma olmaz. Eğer öyle bir çalışmayla seçime gidilirse o zaman her parti kendi yoluna" yanıtını vermişti. Babacan bugün yaptığı açıklamalarda bu ifadelerinden geri adım atarak, "Kriz kelimesini asla kullanmamak lazım. Bu masayı bozan olmak hiçbir siyasi partinin kaldırabileceği bir yük değil" dedi.

Altılı Masa için son günlerde partiler arasında "Eşitlik" üzerinden ciddi bir tartışma yaşanıyor. Babacan tartışmalara ilişkin, "Seçimlerden önce hiçbir partinin seçimde yüzde kaç alacağını önden hesap ederek bir çalışma olmaz, öyle bir çalışmayla seçime gidilmez" demişti.

"HEMEN SÖYLEYİN, GEREĞİNİ YAPALIM"

Babacan ayrıca sözlerinin devamında, "Eğer öyle bir çalışmayla seçime gidilse o zaman her parti kendi yoluna. Bu partilerin hepsi eşitler olarak Masa'ya oturmuştur. Buna karşı olanlar varsa hemen söylesin, gereğini yapalım" ifadelerini kullanmıştı.

"MASAYI BOZAN OLMAK HİÇBİR PARTİNİN KALDIRABİLECEĞİ YÜK DEĞİL"

Babacan bu açıklamalarının ardından bugün katıldığı FOX TV canlı yayınında sarf ettiği sözlerle adeta geri adım attı. Babacan "Masa dağılıyor mu?" sorusuna, "Kriz kelimesini asla kullanmamak lazım. Altılı Masa'da pek çok görüşte farklı görüşler var. Ama masaya oturduğumuzda herkes fikrini söylüyor. Bu masayı bozan olmak hiçbir siyasi partinin kaldırabileceği bir yük değil" dedi.