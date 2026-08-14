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ABD'den İran'a Süresiz Abluka Tehdidi

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ABD Savunma Bakanı Hegseth, ateşkesin tıkanması ve gerginliklerin artması nedeniyle İran'a yönelik deniz ablukasını süresiz sürdürebileceklerini, ekonomik baskıyı artıracaklarını söyledi. Hazine Bakanı Bessent de benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin ateşkes görüşmelerinin tıkanması, küresel petrol arzının azalması ve bölgesel gerginliklerin tırmanması nedeniyle İran'a yönelik deniz ablukasını süresiz olarak sürdürebileceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Panama ziyareti sırasında gazetecilere İran'a yönelik abluka, ateşkes gibi konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hegseth, ateşkes görüşmelerinin tıkanması, küresel petrol arzının azalması ve bölgesel gerginliklerin tırmanması nedeniyle İran'a yönelik deniz ablukasını süresiz olarak sürdürebileceğini ve Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı artıracağını belirtti. ABD ordusunun İran'a uyguladığı ve ülkeye ciddi ekonomik zarar veren ablukayı sürdürmek için bölgede deniz varlığını sürdürme kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Hegseth, "ABD Donanması böyle bir ablukayı süresiz olarak sürdürebilir. Çünkü gemileri şimdiye kadar yaptığımız gibi dönüşümlü olarak bölgeye gönderip geri çekeceğiz ve bunu sürdüreceğiz" dedi.

Hazine Bakanı Scott Bessent ise dün yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a daha fazla mali zarar vermeyi planladığını söyledi. ABD merkezli Newsmax'te yayınlanan "Rob Schmitt Tonight" programında röportaj veren Bessent, önümüzdeki hafta bazı duyurular yapılacağını belirterek, "Bir ülkeye yönelik ekonomik izolasyon tarihinde daha önce hiç görülmemiş önlemler uygulayacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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