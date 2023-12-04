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HEDEP, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girmeyi planlıyor

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Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (HEDEP), yerel seçimlere kendi adaylarıyla girmek için hazırlıklarını tamamladı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MYK toplantısında bu konunun tartışıldığını ve kararın Parti Meclisi'nde değerlendirileceğini belirtti. HEDEP, ön seçimle adaylarını belirleyerek 'kent uzlaşısı'yla kazanmayı hedefliyor.

Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (HEDEP) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, 31 Mart'taki yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme eğiliminin ortaya çıktığını bildirdi.

Doğan, Parti Genel Merkezi'nde MYK Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Toplantının en önemli gündem maddesinin yerel seçimler olduğunu belirten Doğan, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme konusunun ilgili kurullarda tartışıldığını aktardı.

Doğan, "Merkez Yürütme Kurulumuz ciddiyetle tartışıp değerlendirdi. Türkiye'nin her yerinde yerel seçimlere adaylarımızla girme eğilimi ortaya çıktı. Bu karar, Merkez Yürütme Kurulumuzun önerisi olarak Parti Meclisimizde de değerlendirilecek." diye konuştu.

Birinci ve ikinci parti oldukları yerlerde aday adayı başvurularının başladığını ve başvuruların 10 Aralık'a kadar süreceğini anımsatan Doğan, Türkiye'nin her yerinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girmek için hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Yerel seçim stratejilerinin "kazanmak" olduğunu dile getiren Doğan, "kent uzlaşısı"yla kazanmak istediklerini ifade etti.

Ön seçim koşullarının olduğu her yerde, adaylarını ön seçimle tespit edeceklerini belirten Doğan, "Her ilde, her ilçede katılımcı, ekolojik, cinsiyet özgürlükçü yerel yönetim anlayışımızın barış, özgürlük ve eşitlik talebimizin görünür olduğu bir şekilde ve adeta demokrasi şöleni havasında gerçekleşmesini hedefliyoruz. Bunu da adaylarımızı belirlerken yine gerçekleştireceğimiz kent uzlaşısıyla sağlayacağız." dedi.

HEDEP Sözcüsü Doğan, sadece belediye meclis adaylarını değil, belediye meclis üyelerini ve il genel meclis üyelerinin de üçte ikisini ön seçimle belirleyeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Politika

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