HEDEP Partisi, yeni kısa adını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor

HEDEP Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan Dağlı, partinin yeni kısa adını belirlemek için çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Dağlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2024 yılı bütçesinin sermayenin, 'savaşın ve yoksulluğun bütçesi olduğunu' ileri sürdü.

HEDEP Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan Dağlı, partinin yeni kısa adını belirlemek için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Dağlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2024 yılı bütçesinin sermayenin, "savaşın ve yoksulluğun bütçesi olduğunu" ileri sürdü.

Partisinin yerel seçimlere yönelik aday belirleme süreci hakkında bilgi veren Dağlı, "Kayyum atanan belediyelerimizin hepsini geri alacağız. Yeni dönemde mottomuz, kazanmak. Birinci ve ikinci parti olduğumuz yerlerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz. Adaylarımıza en geniş mutabakatla, kent uzlaşısıyla karar vereceğiz. Eş başkanlık sisteminden asla vazgeçmeyeceğiz. Aday adaylığı başvurularımız 27 Kasım'da başlayacak. En çok kadınların ve gençlerin başvurmasını istiyoruz." diye konuştu.

Yargıtayın partinin HEDEP olarak belirlenen kısa adını kabul etmemesine değinen Dağlı, "Partimizin yeni kısa adını belirlemek için çalışmalarımız devam ediyor. Partimizin adı değişmeyecek, sadece kısa adı HEDEP değişecek." dedi.

Gergerlioğlu'ndan Kocaeli ile ilgili iddialar

HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü faaliyetlerde usulsüzlük yaptığını ve bunun Sayıştay Başkanlığı raporlarına yansıdığını iddia etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'ın kendisine emanet edilen belediyeye ihanet ettiğini öne süren Gergerlioğlu ruhsatsız iş yeri çalıştırılmasına göz yumarak halkın sağlığıyla oynandığını öne sürdü.

Sayıştay raporlarına göre belediyeye ait taşınmazların "komik kira bedelleriyle" kişi, dernek, vakıf ve spor kulüplerine tahsis edildiğini ve bu miktarların dahi tahsil edilmediğini belirten Gergerlioğlu, "Yandaşlara oluk oluk çıkar akıtılıyor. Toplu taşıma, taksi ve servis plakaları süresiz tahsis edilmiş. Demek ki burada büyük çıkar ilişkisi var. Benzer durum ilçe belediyelerinde de var. Sayıştay raporlarına göre herkes yolsuzluk, usulsüzlük yapmakla meşgul." diye konuştu.