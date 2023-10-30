HEDEP Milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda protesto yaptı

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) milletvekilleri, Meclis Başkan Vekili Celal Adan'ın partilerine hakaret ettiği gerekçesi ile TBMM Genel Kurulu kürsüsü önünde alkışlı protestoda bulundu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında, 12'nci Kalkınma Planı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere özel gündemle toplandı. HEDEP Grup Başkan Vekili Meral Daniş Beştaş, gündeme geçilmeden önce söz alarak, Genel Kurul'un 26 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen oturumunda, Meclis Başkan Vekili Celal Adan'ın HEDEP Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşması ardından partilerine yönelik hakarette bulunduğunu iddia etti. Beştaş, Adan'ın istifa etmesini ya da Meclis'in gereken cezayı vermesini talep etti. Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Genel Kurul'un özel gündemle toplandığını belirterek, 12'nci Kalkınma Planı görüşmelerinin ardından grup başkanvekilleriyle toplantı yapacağını söyledi. Bozdağ, milletvekillerine sunum yapması için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kürsüye davet etti. HEDEP'li milletvekilleri bu sırada toplu halde kürsünün etrafında toplanarak, alkışla protestoda bulundu. HEDEP'lilerin, Cevdet Yılmaz'ın konuşmasına engel olması üzerine Bozdağ oturuma ara verdi. Aranın ardından, 12'nci Kalkınma Planı'nın görüşmelerine başlandı.