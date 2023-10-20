HEDEP Milletvekili Nevroz Uysal Aslan: Devlet imkanları eşit ve adil dağıtılmalı

HEDEP Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, devlet imkanlarının her vatandaşa eşit ve adil dağıtılması gerektiğini belirtti. Aslan, hükümetin devlet kaynaklarını eşit ve adil bir şekilde paylaşmadığını ileri sürdü.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, devlet imkanlarının her vatandaşa eşit ve adil dağıtılması gerektiğini belirtti.

Aslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin devletin kaynaklarını eşit ve adil bir şekilde paylaştırmadığını ileri sürdü.

Seçim bölgesi Şırnak'ta hükümete oy çıkmayan ilçe ve köylere gereken hizmetin gitmediğini iddia eden Aslan, "Politik olarak seçmenin tercihi nedeniyle hizmet alamamasını kabul etmiyoruz. Devlet imkanlarının halka eşit, adil bir biçimde dağıtılmadığını, bölgedeki hizmet farklılığını çok rahat görebiliyoruz. Tüm halkımıza eşit, objektif hizmet verilene kadar hem burada hem yerelde mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.