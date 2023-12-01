HEDEP'li Tuncer Bakırhan, cuma namazına gitmek isteyen kalabalığa böyle seslendi: Gitmeyin, kazasını kılarız

Hakkari'de cuma vakti miting yapan HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, ezanın okunmaya başlaması ile cuma namazına gitmek için hareketlenen vatandaşlara "Sevgili Hakkarililer dağılmayın. Cumanın kazasını kılarız. Namazımızı da kılarız bekleyelim" dedi.

Yerel seçimler için çalışmalarına devam eden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Hakkari'de vatandaşlara seslendi. Alanda toplanan vatandaşlar, ezanın okunması ile birlikte cuma namazına gitmek için harekete geçince Bakırhan, "Kazasını kılarsınız" diyerek ikna etmeye çalıştı.

"KAZASINI KILARIZ"

HDP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan bugün Hakkari'de halk buluşması adı altında miting düzenledi. Bakırhan konuşurken Cuma namazı için vatandaşların hareket etmesi ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Bakırhan, kendisini dinleyen insanlara, "Sevgili Hakkarililer dağılmayın. Cumanın kazasını kılarız. Namazımızı da kılarız bekleyelim" şeklinde seslendi.