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HDP ve YSP eş genel başkanları bugün saat 13.30'da düzenleyecekleri basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerindeki tutumlarını...

Politika Haberleri

HDP ve YSP eş genel başkanları bugün saat 13.30'da düzenleyecekleri basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerindeki tutumlarını açıklayacak.

HDP ve YSP eş genel başkanları bugün saat 13.30'da düzenleyecekleri basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerindeki tutumlarını açıklayacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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