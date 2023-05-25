HDP ve YSP eş genel başkanları bugün saat 13.30'da düzenleyecekleri basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerindeki tutumlarını...
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HDP ve YSP eş genel başkanları bugün saat 13.30'da düzenleyecekleri basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerindeki tutumlarını açıklayacak.
HDP ve YSP eş genel başkanları bugün saat 13.30'da düzenleyecekleri basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerindeki tutumlarını açıklayacak. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika