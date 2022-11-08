Teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkmıştı! HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi hakkında yeni gelişme Politika Haberleri TBMM Anayasa Adalet Karma Hazırlık Komisyonunda, Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi kararı verildi. TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlığına ilişkin dosya üzerinde çalışmasını tamamladı. VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLDİ TBMM Anayasa Adalet Karma Hazırlık Komisyon toplandı. Komisyon toplantısı sonra Güzel'in milletvekilliğinin devamsızlık nedeniyle düşürülmesi kararı verildi. Bu karar Karma Komisyona gidecek, daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak. NELER YAŞANMIŞTI? Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıktı. Fotoğrafların basına yansıması üzerine dokunulmazlığı kaldırılan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlatılan Güzel, ifade vermek için savcılığa gitmedi. TUTUKLANDI Güzel hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 5 ay önce yakalama kararı çıkartıldı. Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalanarak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Halkların Demokratik Partisi Semra Güzel Politika Haberler

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