HDP'nin aday çıkarmayacak olmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Emek ve Özgürlük İttifakı adına açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını ifade etti. Konuk olduğu canlı yayında konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "HDP eşittir PKK'dır, YPG, PYD'dir. Bu denklemde CHP'nin yeri nerede kalıyor? Bunu benim milletim düşünsün. Benim vatandaşım millidir, yerlidir. Özellikle dışarılardan yönetilen emperyal kafaların mahkumu değildir" dedi.

Türkiye Genel Seçimler için 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu.

"BU DENKLEMDE CHP'NİN YERİ NEREDE KALIYOR?"

HDP'nin 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasına değinen Erdoğan, "HDP en başından beri bu masanın yedinci ortağı idi. Biz masanın altında demiştik. Şimdi masanın altından üstüne çıktı. CHP'nin HDP ile asgari müşterekleri olduğunu biliyoruz. HDP eşittir PKK'dır, YPG, PYD'dir. Bu denklemde CHP'nin yeri nerede kalıyor? Bunu benim milletim düşünsün. Benim vatandaşım millidir, yerlidir, özellikle dışarılardan yönetilen emperyal kafaların mahkumu değildir. Emperyal kafaların tamamen dışında milli ve yerli olan yönetime benim vatandaşım layıktır. Benim vatandaşlarımı Kürt de olsa, Zaza da olsa, bunların ölümüne neden olanları dışarı çıkartmak için gayret sarfediyorsak bunun hesabını ne bu dünyada ne de ebedi alemde veremeyiz?" dedi.

"GEREKEN DERSİ AZİZ MİLLETİM VERECEK"

Açıklamasının devamında "HDP'lerin planları arasında neler var?" diyen Erdoğan, "Kandil'deki talimatlarını uygulamak var. 6'lı Masa'nın görüştüğü HDP budur. Kandil'deki terörist elebaşları da zaten 6'lı Masa'nın kendileri için umut verdiğini söylüyorlar. Meral Hanım HDP de HDP'nin talepleri de masaya gelemez demişti. Şimdi HDP kumar masasına otormuş durumda. HDP elbette taleplerinin karşılanmasını isteyeceklerini açıkça belirtiyorlar. Bu talepleri Kandil belirliyor. 14 Mayıs'ta inşallah hepsine gereken dersi benim aziz milletim verecek" ifadelerine yer verdi.