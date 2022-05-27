HDP'li Kenanoğlu: "Alevilere inanç tarif edilmesinden bıktık" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDP'li Kenanoğlu: "Alevilere inanç tarif edilmesinden bıktık"

AA - Ahmet Alp Özden - Politika
 - Güncelleme:
HDP'li Kenanoğlu: 'Alevilere inanç tarif edilmesinden bıktık'

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, "Alevilere inanç tarif edilmesinden bıktık." dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, "Alevilere inanç tarif edilmesinden bıktık." dedi.

Kenanoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son dönemde konserlere, bazı buluşmalara yönelik yoğun yasaklama ve baskıların uygulandığını öne sürdü.

Dersim Dernekleri Federasyonunun İstanbul'da yapacağı pikniğin yasaklanmasının bunlardan biri olduğunu belirten Kenanoğlu, sanatçılara yönelik de ötekileştirici uygulamaların bulunduğunu savundu.

"Alevilere inanç tarif edilmesinden bıktıklarını" söyleyen Kenanoğlu, "Biz sizin inancınıza saygı duyuyoruz siz de bizim inancımıza saygı duyun." diye konuştu.

AA / Ahmet Alp Özden - Politika

Halkların Demokratik Partisi, Ali Kenanoğlu, Milletvekili, İstanbul, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title