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HDP'li Ersoy: "Millet bahçeleri, ihalelerle şirketleri zengin etme projesi"

AA - Aynur Ekiz - Politika
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HDP'li Ersoy: 'Millet bahçeleri, ihalelerle şirketleri zengin etme projesi'

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, millet bahçelerinin, iktidarın ihalelerle şirketleri zengin etme projesi olduğunu ileri sürdü.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, millet bahçelerinin, iktidarın ihalelerle şirketleri zengin etme projesi olduğunu ileri sürdü.

Ersoy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinin ikinci büyük parkının yıkılarak yapılaşmaya açılacağını iddia ederek, Çekmeköy Belediyesinin burada bir otopark ve kapalı pazar yeri kurmaya çalıştığını, halkın da buna karşı parkını savunduğunu söyledi.

Millet bahçesi yapılacağı için Sancaktepe ilçesindeki Aydos Ormanı'na kepçeler ve dozerler girdiğini anlatan Ersoy, "Ormanı kesip, bahçe yapacaklarını söylüyorlar. Soruyorum, ormandan bahçe olur mu? Daha şimdiden 'millet bahçesi' adı altında 7 bin metrekarelik alanı otopark için kesmiş durumdalar, ağaçlar katledildi orada. Adı 'millet bahçesi' ama konu rant. Millet bahçeleri projesi, iktidarın ihalelerle şirketleri zengin etme projesidir." diye konuştu.

Fetihtepe Mahallesi'nde kentsel dönüş bahanesiyle halkın barınma hakkının elinden alındığını iddia eden Ersoy, "Bu yıkımın ardında Beyoğlu'nda Haliç Tersaneleri üzerine yapılmaya çalışılan Haliçport projesi var." dedi.

AA / Aynur Ekiz - Politika

Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Oya Ersoy İstanbul Politika Haberler

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