HDP'li Beştaş'tan İmamoğlu'na yönelik saldırıya tepki

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik provokasyona tepki göstererek, "Ekrem İmamoğlu'nun maruz kaldığı saldırı, iktidarın kirli dilinin ürünüdür. Profesyonel şekilde organize edildiği aleni olan bu hadise Erzurum'a, Erzurumlulara mal edilemez, halkın duruşunu yansıtmaz. Ancak tehlikeli olan şu ki kaybedeceğini gören iktidar, halka korku salmayı marifet biliyor. Haftaya bugün, halkımız gereken cevabı verecektir" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik provokasyona tepki göstererek, "Ekrem İmamoğlu'nun maruz kaldığı saldırı, iktidarın kirli dilinin ürünüdür. Profesyonel şekilde organize edildiği aleni olan bu hadise Erzurum'a, Erzurumlulara mal edilemez, halkın duruşunu yansıtmaz. Ancak tehlikeli olan şu ki kaybedeceğini gören iktidar, halka korku salmayı marifet biliyor. Haftaya bugün, halkımız gereken cevabı verecektir" dedi.

Meral Danış Beştaş, bugün Erzurum mitinginde Ekrem İmamoğlu'na yönelik provokasyona Twitter hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Beştaş'ın paylaşımı şöyle:

"Ekrem İmamoğlu'nun maruz kaldığı saldırı, iktidarın kirli dilinin ürünüdür. Profesyonel şekilde organize edildiği aleni olan bu hadise Erzurum'a, Erzurumlulara mal edilemez, halkın duruşunu yansıtmaz. Ancak tehlikeli olan şu ki kaybedeceğini gören iktidar, halka korku salmayı marifet biliyor. Haftaya bugün, halkımız gereken cevabı verecektir."