HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'dan bomba Selahattin Demirtaş çıkışı: Fikir farklılıklarımız var

Son dönemde HDP yönetimi ile ters düşen açıklamalara imza atan Selahattin Demirtaş'la ilgili HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'dan bomba bir çıkış geldi. Sancar, "Selahattin Demirtaş arkadaşımızla aramızda bazı konularda bazen fikir farklılıkları olur, oluyor, doğaldır; ama daha önce de söylediğim gibi, ayrılık cezaevi duvarlarından oluşuyor" dedi.

Cezaevinde bulunan HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın son dönemde attığı tweetler ve kaleme aldığı yazıların, HDP ile ters düştüğü iddia edildi. Hatta Demirtaş'ın HDP ile yollarını ayıracağı iddiası bile gündeme taşındı.

SANCAR'DAN BOMBA ÇIKIŞ

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ise gündemdeki iddialara katıldığı bir yayında yanıt verdi. Sancar, "Selahattin Demirtaş arkadaşımızla aramızda bazı konularda bazen fikir farklılıkları olur, oluyor, doğaldır; ama daha önce de söylediğim gibi, ayrılık cezaevi duvarlarından oluşuyor" dedi.

"BİZ DE O DA DİKKATLİ DAVRANIYOR"

Sancar, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Sorun yok, fikir farklılıkları var; ayrılık yok. Fikir farklılığını soruna dönüştürmek için sürekli köpürten çevreler var. Bunu açıkça söylemem lazım. Demirtaş'tan gelen bir açıklamanın hemen HDP'yle ayrılık anlamına geleceği şeklinde yorumlandığı çok sayıda spekülasyonla karşılaşıyoruz. Biz de Selahattin arkadaşımız da buna karşı dikkatliyiz."