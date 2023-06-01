HDP, eleştiri ve özeleştiri sürecini tamamlayacak

HDP Sözcüsü Ebru Günay, "Bu dönemin karşılıklı muhasebesini yaparak ve sahici ve onarıcı bir eleştiri-özeleştiri sürecinden geçip siyasete taşıdığımız tüm iradeyle yeniden buluşarak yüksek bir moralle büyük kongreye yürüyelim. Hedefimiz budur. Yeni sürecin öznesi olmak isteyen tüm partililerimizi, emektar arkadaşlarımızı, eleştiri ve özeleştiri ve yeniden yapılanma sürecine katkı sunmaya, katılmaya ve yeniden yapılanmaya çağırıyoruz. Bizler için yeni dönem başladı. Örgütlü bir muhasebe sürecini büyük konferans ve kongre ile tamamlayacağız" dedi.

Ebru Günay, bugün HDP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri sonrasında parti olarak bir eleştiri ve özeleştiri süreci başlattıklarını belirten Günay, şunları söyledi:

"Hem ülke siyaseti hem de parti çalışmalarımız açısından bir dönemi arkada bıraktık. Seçimler sonrası değerlendirme sürecimizi başlattık. Öncelikle HDK, DTK, HDP, Yeşil Sol Parti ve DBP eş sözcüleri ve eş genel başkanlarının ortak istişare toplantıları gerçekleştirildi. Bunun ardından, HDP bileşenlerinin eş genel başkanları ve eş sözcüleriyle toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantılarda, seçim sonrası değerlendirme sürecinin hangi başlıklar ve yöntemlerle sürdürüleceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Meclis grubu ile kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. 2 Haziran'da MYK toplanacak. Ardından 4-5-6 Haziran tarihlerinde Kadın Meclisi, Parti Meclisi ve il eş başkanları toplantıları yapılarak gerekli planlamalar yapılacaktır.

"TEMEL AMACIMIZ, ELEŞTİRİ VE ÖZELEŞTİRİ MEKANİZMASI İŞLETEREK YENİ DÖNEME HAZIRLANMAKTIR"

Genel merkez toplantıları tamamlandıktan sonra ise halkımızla, il ve ilçe örgütlerimizle birlikte toplantılar yapılacak ve süreç bütün yönleriyle tartışılacak. Tüm bu hazırlıkların 2 temel amacı vardır. Birincisi, seçim dönemi ve öncesinde yaşanmış olan eksiklikler ve yetersizlikleri gidermek, eleştiri ve özeleştiri mekanizması işleterek yanlışlarımızdan ve hatalarımızdan dersler çıkarmak.

"HİÇBİR MAZERETE SIĞINMADAN YENİLENMEK TEMEL AMACIMIZDIR"

İkincisi ise hiçbir gerekçe ve mazerete sığınmadan, yapılan muhasebenin gereklerini yerine getirmek için hem politikalar hem de örgütsel yapılar açısından kendimizi yenilemek ve bu yeni muhasebenin örgütsel sonuçlarını yaratmak. Seçim döneminde ileri tarihe attığımız büyük konferans-kongre sürecimizin takvimi de böylelikle yeniden işlemeye başlamıştır. Yapacağımız bu tartışma ve değerlendirmelerle büyük konferans ve kongre sürecinin içeriğini şekillendireceğiz; halkımız, üyelerimiz ve yerel örgütlerimizle birlikte büyük konferans ve kongre yolumuzu da elbette ki hep birlikte döşeyeceğiz.

"YOLUMUZ BELLİDİR; BARIŞ, DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK VE ADALET MÜCADELESİNİ İLERİ TAŞIMAK"

Bu toplantılar sürecini hızla tamamlayacağız. Yolumuz bellidir; siyasal, örgütsel ve politik yenilenmeyi sağlamak için bu dönemin muhasebesini yapmak, sahici ve onarıcı bir eleştiri-özeleştiri devresinden geçip siyasete taşıdığımız tüm güç ve iradelerle yeniden buluşmak, tazelenmiş bir bilinç ve yüksek bir moralle büyük kongreye doğru yürümektir. Bizler, örgütlü bir muhasebe dönemini, herhangi bir algı operasyonuna prim vermeden tamamlayacağız. Barış, demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelemizi bir adım dahi geri atmadan daha ileriye taşıyacağız.

"DEĞİŞİM-DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ BÜYÜK KONGRE VE KONFERANS SÜRECİYLE TAMAMLAYACAĞIZ"

Bu dönemin karşılıklı muhasebesini yaparak ve sahici ve onarıcı bir eleştiri-özeleştiri sürecinden geçip siyasete taşıdığımız tüm iradeyle yeniden buluşarak yüksek bir moralle büyük kongreye yürüyelim. Hedefimiz budur. Yeni sürecin öznesi olmak isteyen tüm partililerimizi, emektar arkadaşlarımızı, eleştiri ve özeleştiri ve yeniden yapılanma sürecine katkı sunmaya, katılmaya ve yeniden yapılanmaya çağırıyoruz. Bizler için yeni dönem başladı. Örgütlü bir muhasebe sürecini büyük konferans ve kongre ile tamamlayacağız.

"HDP, HALKIN PARTİSİDİR. HALKIN GÖSTERDİĞİ İSTİKAMETTE YOLUNA DEVAM EDECEKTİR"

HDP, halkın partisidir. Partimizi halkımız var etmiştir. Onun mücadelesiyle bugünlere gelmiştir. Partimiz, bundan sonraki hedeflerine de halkımızın gösterdiği istikamette devam edecektir. İl il, mahalle mahalle, köy köy hep birlikte bu süreci tamamlayacağız. Çok daha güçlü ve çok daha kararlı bir şekilde bu süreçten çıkacağımıza inancımız tamdır. Partimiz, değişimin iradesinin öncüsüdür. Yeni dönemde de hem bu öncülük rolümüzü sürdüreceğiz hem de halklarımızın beklediği üzere Türkiye siyasetini değiştireceğiz."

"DEMİRTAŞ, KADIN BİR ADAY ÖNERDİ"

Günay, soruları ise şu şekilde yanıtladı:

"Demirtaş'ın röportajı ile ilgili birkaç soru üst üste geldiği için ifade etmek isterim ki bu konu üzerinden yapılan spekülatif söylemlere Demirtaş'ın kendisi de gerekli cevapları verdi. Kendisi, önceki dönem eş genel başkanımız. Biz adaylık sürecini yürütürken bütün parti kurullarımızla, yine siyaseten HDP içerisinde ve şu anda tutuklu olan arkadaşlarımızla bir tartışma süreci yürüttük. Yine aynı şekilde HDP bileşenleri ile bir tartışma yürüttük. Bütün seçim sürecini yürütürken de seçim stratejisini belirlerken de böyle yaptık. Dolayısıyla kendisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı, kendisinin hukuki durumu nedeniyle değerlendirilmedi. Zaten kendisiyle yapılan istişarelerde de kendisinin bir kadın cumhurbaşkanı adayı önerisi vardı. Biz, bu süreci örerken de hem Emek ve Özgürlük İttifakı ile yaptığımız tartışmalarda hem de kendi bileşenlerimizle yaptığımız tartışmalarda şunu ifade ettik. Deprem süreciyle birlikte Türkiye siyasetinde yeni bir süreç başlamıştır. Dolayısıyla biz de tartışmalarımızı bu çerçevede gözden geçirerek bir tutum belirledik. Elbette kendisinin bir HDP'li olarak bizlere yönelttiği eleştiriler ve özeleştirisi bizim açımızdan kıymetlidir. Bizim bir diyalog sorunumuz yok. Biz, her türlü eleştiriyi kıymetli buluyoruz. Toplantının başında da ifade ettim; halkımızın bizden beklediği şekilde bir tartışma ve eleştiri-özeleştiri sürecindeyiz. En nihayetinde konferans ve kongre süreciyle birlikte neler yapacağımıza halkımızla beraber karar vereceğiz. Kuşkusuz bu seçim süreciyle birlikte iktidar kimi tercihler yaptı ve bazı suç odaklarıyla ittifaklar gerçekleştirdi. Bu konuda halkımızın takdiri ortadadır. Bizim iktidar kulvarlarında gezenlere yönelik tavrımız ve tutumumuz nettir. İktidarın ittifaklarıyla, dosyası kabarık suç örgütleriyle ilişkide olanlara karşı tavrımız değişmeyecektir."