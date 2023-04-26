Hayati Yazıcı: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Yazıcı, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumu ile ilgili soruya, "Sağlık durumu gayet iyi. Normalde her insanın geçirebileceği bir durum. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız bugün dinleniyor, doktorlarının da tavsiyesi üzerine. Yoksa bıraksanız durmaz. Cumhurbaşkanımız bu tür şeyleri çok fazla önemsemez. Gelip geçici ufak tefek engellemeler, diye kabul eder. Yürüyüşünü sürdürür. Yarından itibaren belirlenmiş programlarına devam edecek" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılması planlanan projelerle ilgili bilgi aldı. Ziyarette AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Metin Köksal, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları da hazır bulundu.

Ziyaret sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yazıcı'ya kenevirden yapılmış çeşitli hediyeler takdim etti.