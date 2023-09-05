Havran Kaymakamı Zabıta Teşkilatının 197. Yıl Dönümü Dolayısıyla Havran Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Havran Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ile birlikte Zabıta Teşkilatı'nın 197. yıldönümü dolayısı ile Havran Zabıta Müdürlüğünü ziyaret ettiler. Kaymakam Zabıta Müdürü İbrahim Kızıltepe 'nin ve zabıta personelinin Zabıta Haftasını kutlayarak görevlerinde başarılar dilediler.