Havran Kaymakamı Zabıta Teşkilatının 197. Yıl Dönümü Dolayısıyla Havran Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Havran Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ile birlikte Zabıta Teşkilatı'nın 197. yıldönümü dolayısı ile Havran Zabıta Müdürlüğünü ziyaret ettiler. Kaymakam Zabıta Müdürü İbrahim Kızıltepe 'nin ve zabıta personelinin Zabıta Haftasını kutlayarak görevlerinde başarılar dilediler.
Havran Kaymakamı Özderin, zabıta teşkilatının kuruluşunun 197. Yıl dönümü nedeniyle Havran Belediyesiz Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti.
Havran Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ile birlikte Zabıta Teşkilatı'nın 197. yıldönümü dolayısı ile Havran Zabıta Müdürlüğünü ziyaret ettiler. Kaymakam Zabıta Müdürü İbrahim Kızıltepe 'nin ve zabıta personelinin Zabıta Haftasını kutlayarak görevlerinde başarılar dilediler. - BALIKESİR